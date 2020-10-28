НАРЭ снизило стоимость природного газа для потребителей на 12,2%

КИШИНЕВ, 28 окт — Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) в среду утвердило более низкие тарифы на газ.

На 12,2% дешевле голубое топливо будет обходиться бытовым потребителям. Теперь для них тариф составляет 4,29 лея за м3 без НДС.

На сегодняшнем заседании НАРЭ рассмотрело запрос об утверждении регулируемых цен крупнейшего поставщика природного газа в стране - "Молдовагаз". В Агентстве подтвердили наличие нескольких факторов, позволивших изменить цены на газ, поставляемый конечным потребителям.

Таким образом, расходы поставщика были скорректированы в соответствии с изменением индекса потребительских цен и среднегодового обменного курса национальной валюты к доллару США.

Совет директоров НАРЭ утвердил регулируемые цены на поставку природного газа “Молдовагаз” в сетях высокого давления - 3910 лей / 1000 м3, что на 6,8% меньше предыдущей цены. Природный газ, подаваемый в сетях среднего давления, будет стоить 4 018 лей / 1000 м3, что на 10,7% меньше. А природный газ низкого давления, к этой категории относятся бытовые потребители, обойдется 4298 лей / 1000 м3, или 4,29 за м3, что на 12,2% ниже цены, утвержденной в 2018 году. Все цены приводятся без учета НДС, который составляет 8%.

Напомним, в сентябре компания "Молдовагаз" обратилась в Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) с просьбой снизить тариф на природный газ на 7,6%.

Газ в республику поступает из России транзитом через Украину. Российский концерн "Газпром", которому принадлежит 50% в АО "Молдовагаз", является основным поставщиком газа в Молдову. Республика приобретает "голубое топливо" у "Газпрома" по договору, который подписали еще в 2008 году. Это соглашение регулярно продлевается. К примеру, 31 декабря 2019 года "Молдовагаз" и "Газпром" подписали дополнение к контракту поставок газа в Молдову и организации транзита через территорию страны. Поставка "голубого топлива" осуществляется по традиционному маршруту.

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