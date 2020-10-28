Россия выделит 275 миллионов рублей в помощь молдавским аграриям

Деньги пойдут на выплату компенсаций сельхозпроизводителям, пострадавшим от засухи и пандемического кризиса.

КИШИНЕВ, 28 окт — Sputnik. Правительство Молдовы одобрило подписание Соглашения между Министерством финансов Российской Федерации и Министерством финансов Республики Молдова о предоставлении безвозвратной финансовой помощи официальному Кишиневу в размере до 275 миллионов российских рублей (около 3 миллионов евро).

Средства, предусмотренные двусторонним договором, будут распределены между сельхозпроизводителями из Республики Молдова, пострадавшими в течение 2020 года из-за сильной засухи и кризиса, вызванного COVID-19.

"Хочу поблагодарить партнеров в Российской Федерации за то, что они приняли нашу заявку. Могу заверить, что эти деньги будут использованы по назначению сельхозпроизводителями, пострадавшими от стихийных бедствий", - заявил в ходе заседания кабмина премьер-министр Кику.

В то же время глава правительства попросил министра сельского хозяйства Иона Пержу подготовить положение о распределении финансовых средств, чтобы фермеры, пострадавшие от стихийных бедствий, могли получить компенсацию, предусмотренную молдавскими властями, сразу после подписания соглашения.

Российская сторона перечислит предусмотренные в соглашении финансовые средства в течение 5 дней с даты подписания соглашения.

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