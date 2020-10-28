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Курс валют.

Курс на четверг — все валюты ринулись в отступление

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20201028/32202465/kurs-na-chetverg-vse-valyuty-rinulis-v-otstuplenie.html

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 28 окт – Sputnik. Национальный банк установил официальный обменный курс на четверг, 29 октября.

Согласно опубликованным данным, все основные валюты упали в цене на фоне укрепления молдавского лея.

Доллар США подешевеет на один бан и зафиксируется на отметке 17,0326 лея.

Валюта
© Sputnik / Mihai Caraus
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Похожая динамика будет характерна и для европейской валюты — ее стоимость упадет сразу на 16 банов и составит 19,9904 лея.

Цена украинской гривны тоже снизится, до 0,6002 лея.

Румынский лей ослабнет и в четверг установится на показателе 4,0999 в пересчете на национальную валюту.

Российский рубль будет торговаться по 0,2175 лея.

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