Новый союз МВФ и Молдовы: получит ли Кишинев кредит почти в 600 миллионов

Когда и при каких условиях может состояться подписание нового соглашения о сотрудничестве между Международным валютным фондом и Молдовой, читайте в обзоре Sputnik.

КИШИНЕВ, 29 окт - Sputnik. Новый меморандум о сотрудничестве между Молдовой и МВФ, скорее всего, будет заключен только после того, как международные эксперты убедятся в стабильности ситуации в республике. Такого мнения придерживается ряд экономических экспертов. О нюансах готовящегося соглашения, а также о том, какие условия выдвинет донор Кишиневу, читайте в обзоре Sputnik.

"Любой донор, особенно такой как МВФ или Всемирный банк, который работает на долгую перспективу со страной, ориентируется на устойчивое правительство, с которым можно переговариваться. Несмотря на официальные декларации о том, что правительство Иона Кику будет и дальше продолжать работать, МВФ обязан мониторить не только экономические, но и политические риски", - заявила в комментарии Sputnik экономический эксперт Татьяна Ларюшина.

Она напомнила, что в том числе действующий глава государства заявлял, что кабмин под руководством Кику создается до президентских выборов. Кику, представляя программу правительства осенью 2019-го, заявлял, что программа прпавительства рассчитана лишь на год, до предстоящих выборов главы государства.

"Кроме того, постоянно говорится о том, что вероятность досрочных парламентских выборов очень высока. Понятное дело, что международные организации, оценивая эти риски, беспокоятся о своих мандатах и об отчетности перед своими учредителями за то, как расходуются финансовые ресурсы, особенно в такое непростое время", - добавила собеседница.

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Эксперт подчеркнула, что именно поэтому международные структуры и обязаны сделать оценку страновых рисков.

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"Не хочу думать, что будет какая-то спровоцированная дестабилизация, но то, что первый фактор – переговорный процесс ведется с правительством, которое будет исполнять программу и будет дальше переговорщиком и в плане мониторинга исполнения программы – это очевидно", - отметила эксперт.

Второй момент, по словам экономиста, который тоже нужно учитывать, заключается в особенностях нынешнего периода пандемии, когда Молдова получила массивную поддержку от всех партнеров по развитию и с Востока, и с Запада.

Собеседница напомнила, что МВФ оказался первым, кто перечислил стране финансовые средства на борьбу с пандемией. Эксперт обратила внимание, что эта поддержка хоть и была предоставлена довольно быстро, однако это не значит, что она была выделена с закрытыми глазами. "Требуется не только мониторинг со стороны МВФ, но и вменяемые отчеты действующих властей о том, как распорядились этими фондами и какие эффекты достигнуты в результате использования этих фондов", - добавила Ларюшина.

В-третьих, от конфигурации и приоритетов правительства зависит и то, что принято называть меморандумом МВФ.

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"На самом деле это программа правительства, которая обсуждается с МВФ на предмет ее поддержки не только с международными финансовыми организациями, но и с другими партнерами по развитию. Это правительственная программа должна четко отображать действующие приоритеты в стране, и то какими способами и почему международному сообществу нужно поддерживать эту программу правительства республики", - сказала Ларюшина.

И последний момент, на который обратила внимание экономист, заключается в усилении критики международных организаций и требования в большей транспарентности, подотчетности.

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Выполнение обязательств

По мнению экономиста Виорела Гырбу, подписание Меморандума о сотрудничестве между Молдовой и МВФ может произойти тогда, когда правительство выполнит все свои обязательства.

"Нам неизвестны результаты этих дискуссий, но так или иначе нужно для начала выполнить те условия, которые были поставлены до утверждения Меморандума", - сказал Гырбу.

Как считает эксперт, в МВФ хорошо понимают ситуацию в Молдове. "Такого рода ситуации бывают во многих странах. Желания просто избавиться от этих денег у Международного валютного фонда нет. Вероятно, прежде чем переводить деньги они подождут результатов выборов, если не будут зафиксированы большие нарушения демократических норм, ну и, разумеется, если у правительства будет не только формальное, но и реальное желание что-то изменить в стране", - добавил собеседник.

Он добавил, что в республике довольно нестабильная ситуация и, скорее всего, МВФ стоит подождать и посмотреть на развитие событий в Молдове.

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Какие условия МВФ может поставить пред Кишиневом

По мнению Гырбу, определенный вес в выдвигаемых Международным валютным фондом условий будет лежать на разных социальных программах.

"Чтобы те, кто более зависим от денежных средств, получаемых из госбюджета, эти слои населения должны быть поддержаны. Социальная политика будет иметь свой определенный вес. В тоже время ожидаю, что МВФ будет настаивать на структурных реформах", - сказал экономист.

Как считает эксперт, МВФ обратит внимание и на то, как государство управляет своими активами в экономике.

"Мы знаем, что у нас есть государственные предприятия, которые нерентабельны, а процесс приватизации не продвигается. Вероятно, сейчас есть возможность надавить на правительство, чтобы меньше денег тратилось на нецелесообразные программы, а все-таки увеличить эффективное использование тех малых средств, которые у нас есть", - добавил собеседник.

Скорее всего пристально будет рассматриваться и экономическая политика, "чтобы найти лучший выход из ситуации", пояснил аналитик.

"Известно, что в этом и в следующему году дефицит бюджета будет огромным, но этому удивляться не нужно. Другой фактор – бюджетные затраты, которые есть у Молдовы. Вероятно, МВФ будет просить повысить эффективность бюджетных затрат", - заключил Гырбу.

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Мяч на молдавской стороне

Экономический эксперт Галина Шеларь обратила внимание, что основной вопрос в подписании нового Меморандума заключается в стабильности на территории республики.

"Фонд никогда не работает и не заключает документов с правительствами, в сроках действия которых он не уверен. Не как техническое, а как полноценной правительство… На фоне того, что у нас в воскресенье выборы, пройдут они с первого тур или будет второй тур", - сказала Шеларь.

Она напомнила, что до выборов в стране устойчиво вбрасывалась информация о смене правительства. "Сейчас, как говорится, мяч на нашей стороне. Если у нас будет стабильность, будет стабильное правительство, то в обозримые сроки будет подписан Меморандум", - сказала Шеларь.

Дискуссии с МВФ

Во вторник, 27 октября, заканчились дискуссии миссии МВФ с молдавскими властями, которых проходили удаленно.

Задача миссии заключалась в том, чтобы провести регулярный сбор информации о текущем состоянии экономики, ознакомиться с ходом выполнения обязательств, оговоренных властями и экспертами международной организации в контексте программы финансирования, а также обсудить политику властей по сохранению макроэкономической и бюджетной стабильности, в том числе касательно бюджета на 2021 год.

Что предполагает новый меморандум

Новая программа сотрудничества с Международным валютным фондом предполагает доступ Молдовы к кредиту в 558 миллионов долларов. Финансовую помощь планируется использовать на то, чтобы перезапустить экономику и преодолеть последствия пандемии.

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Экономические эксперты скептически относятся к возможности заключения нового меморандума с МВФ до президентских выборов.

Ранее премьер Ион Кику заявлял, что 85% средств из нового соглашения с МВФ будут направлены на поддержку государственного бюджета, остальные пойдут на пополнение валютных резервов Национального банка Молдовы.

На заседании правительства 3 сентября глава кабмина заявил, что одно из условий Международного валютного фонда заключается в снижении с 8,5% до 8% бюджетного дефицита.

Предыдущее трехлетнее соглашение между Молдовой и МВФ было заключено в 2016 году. Общая сумма программы вместе с последним траншем составляла 178 миллионов долларов. Она была успешно завершена молдавскими властями.

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