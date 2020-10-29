Курс на пятницу: доллар растет в цене, остальные валюты отступают

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 29 окт – Sputnik. Национальный банк установил официальный обменный курс на пятницу, 30 октября.

Согласно опубликованным данным, все основные валюты упали в цене на фоне укрепления молдавского лея.

Исключение - доллар США, который подорожает менее, чем на один бан и зафиксируется на отметке 17,0377 лея.

Противоположная динамика будет характерна и для европейской валюты — ее стоимость упадет на пять банов и составит 19,9400 лея.

Цена украинской гривны также снизится, до 0,5990 лея.

Румынский лей ослабнет и в четверг установится на показателе 4,0899 в пересчете на национальную валюту.

Российский рубль будет торговаться по 0,2144 лея.

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