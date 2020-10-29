Курс на пятницу: доллар растет в цене, остальные валюты отступают

КИШИНЕВ, 29 окт – Sputnik. Национальный банк установил официальный обменный курс на пятницу, 30 октября.
Согласно опубликованным данным, все основные валюты упали в цене на фоне укрепления молдавского лея.
Противоположная динамика будет характерна и для европейской валюты — ее стоимость упадет на пять банов и составит 19,9400 лея.
Цена украинской гривны также снизится, до 0,5990 лея.
Румынский лей ослабнет и в четверг установится на показателе 4,0899 в пересчете на национальную валюту.
Российский рубль будет торговаться по 0,2144 лея.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>