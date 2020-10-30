В балансе с долларом: в Приднестровье намерены сохранить курс в 2021 году

Решение по удержанию курса одобрено на банковском совете приднестровского Центробанка. Принимая его, учитывались в частности экономические риски.

ТИРАСПОЛЬ, 30 окт – Sputnik. Центробанк Приднестровья в 2021 году сохранит действующий курс приднестровского рубля к доллару. Сейчас он утвержден в диапазоне 16,10-16,50 рублей за доллар.

"Этот пункт является одним из основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на следующий год, которую утвердил банковский совет Центробанка", - отметили в парламентской пресс-службе.

В денежно-кредитной политике на 2021 год учитывались такие параметры, как динамика деловой активности, инфляция и индекс потребительских цен, а также риски для приднестровской экономики. В первую очередь акцент сделан на продолжении действующих во всем мире в нынешнем году карантинных мер из-за пандемии COVID-19.

"Такое развитие событий может снова снизить внешний спрос на товары приднестровских производителей и уменьшить объемы экспорта. Среди других рисков - уменьшение квот на импорт продукции Молдавского металлургического завода в страны ЕС", - пояснили в пресс-службе.

Среди основных целей Центробанка остается также поддержка экспортно ориентированных предприятий в условиях снижения деловой активности в мире и сохранение стабильной ситуации на финансовом рынке.

Как отметил член парламентского Комитета по экономической политике, бюджету и финансам Александр Коршунов, депутатский корпус совместно с Центробанком продолжит работу по совершенствованию законодательной базы.

"В частности по регулированию деятельности кредитных и страховых организаций для обеспечения стабильного функционирования финансового рынка Приднестровья", – подчеркнул он.

В 2021 году Центробанк планирует завершить разработку и ввести в действие нормативы по работе в регионе микрофинансовых организаций.

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