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Порт Джурджулешты.

В порту Джурджулешты с начала года пришвартовалось на треть меньше судов

© Photo : Guvernul Republicii Moldova / Direcţia comunicare și protocol
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20201031/32240107/v-portu-dzhurdzhuleshty-s-nachala-goda-prishvartovalos-na-tret-menshe-sudov.html

При этом объемы оптовой торговли в порту выросли в первом полугодии более чем в два раза и превысили 3 миллиарда леев.

КИШИНЕВ, 31 окт — Sputnik. В условиях пандемического кризиса в течение первого полугодия в Международном порту Джурджулешты пришвартовалось и обслуживалось 181 судно различного типа, что на 30 процентов меньше, чем в том же периоде прошлого года. Об этом сообщило Министерство экономики и инфраструктуры.

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© Sputnik / Игорь Зарембо
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За этот период через терминалы порта прошло 5 тысяч тонн грузов, сообщило ведомство.

В то же время, вырос объем оптовой торговли в порту — до 3,4 миллиарда леев, что на 117 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно отчету Министерства экономики и инфраструктуры, более 26 процентов зерновых, экспортированных из Молдовы, прошло через порт (увеличение доли на 2,6 процента). Морским путем было вывезено более 85 процентов экспорта растительного масла.

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Теги:
Джурджулешты порт


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