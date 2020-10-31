В порту Джурджулешты с начала года пришвартовалось на треть меньше судов

При этом объемы оптовой торговли в порту выросли в первом полугодии более чем в два раза и превысили 3 миллиарда леев.

КИШИНЕВ, 31 окт — Sputnik. В условиях пандемического кризиса в течение первого полугодия в Международном порту Джурджулешты пришвартовалось и обслуживалось 181 судно различного типа, что на 30 процентов меньше, чем в том же периоде прошлого года. Об этом сообщило Министерство экономики и инфраструктуры.

За этот период через терминалы порта прошло 5 тысяч тонн грузов, сообщило ведомство.

В то же время, вырос объем оптовой торговли в порту — до 3,4 миллиарда леев, что на 117 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно отчету Министерства экономики и инфраструктуры, более 26 процентов зерновых, экспортированных из Молдовы, прошло через порт (увеличение доли на 2,6 процента). Морским путем было вывезено более 85 процентов экспорта растительного масла.

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