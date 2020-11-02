Кику: каковы перспективы нового меморандума о сотрудничестве с МВФ

Молдавский премьер рассказал, что камбин в ближайшее время утвердит налогово-бюджетную политику и бюджеты на следующий год.

КИШИНЕВ, 2 ноя – Sputnik. Глава молдавского правительства Ион Кику выразил надежду, что совет директоров МВФ утвердит новую программу сотрудничества с республикой до конца 2020 года. Об этом он сообщил на брифинге в понедельник.

Премьер рассказал, что у него состоялись дискуссии с представителями МВФ на прошлой неделе.

"Обсудили график утверждения новой программы с Фондом. Понятно, что после второго тура пойдем в парламент с законопроектом по консолидации Национального банка Молдовы. Надеюсь, что он будет принят в парламенте так, чтобы совет директоров МВФ утвердил эту программу до конца 2020 года. Это очень важно для обеспечения бюджетной устойчивости", - отметил Кику.

Он сообщил, что правительство заканчивает работу над налогово-бюджетной политикой и бюджетами на 2021 год. "В течение двух недель мы утвердим эти проекты", - сказал глава правительства.

Во вторник, 27 октября, закончились дискуссии миссии МВФ с молдавскими властями, которые проходили удаленно.

Задача миссии заключалась в том, чтобы провести регулярный сбор информации о текущем состоянии экономики, ознакомиться с ходом выполнения обязательств, оговоренных властями и экспертами международной организации в контексте программы финансирования, а также обсудить политику властей по сохранению макроэкономической и бюджетной стабильности, в том числе касательно бюджета на 2021 год.

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Что предполагает новый меморандум

Новая программа сотрудничества с Международным валютным фондом предполагает доступ Молдовы к кредиту в 558 миллионов долларов. Финансовую помощь планируется использовать на то, чтобы перезапустить экономику и преодолеть последствия пандемии.

Экономические эксперты скептически относятся к возможности заключения нового меморандума с МВФ до президентских выборов.

Ранее премьер Ион Кику заявлял, что 85% средств из нового соглашения с МВФ будут направлены на поддержку государственного бюджета, остальные пойдут на пополнение валютных резервов Национального банка Молдовы.

На заседании правительства 3 сентября глава кабмина заявил, что одно из условий Международного валютного фонда заключается в снижении с 8,5% до 8% бюджетного дефицита.

Предыдущее трехлетнее соглашение между Молдовой и МВФ было заключено в 2016 году. Общая сумма программы вместе с последним траншем составляла 178 миллионов долларов. Она была успешно завершена молдавскими властями.

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