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Иностранные валюты.

Доллар и евро рвутся вперед: курс валют на вторник

© Sputnik / Владимир Трефилов
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20201102/32303621/dollar-i-evro-rvutsya-vpered-kurs-valyut-na-vtornik.html

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 2 ноя – Sputnik. Национальный банк установил официальный обменный курс на вторник, 3 ноября.

Согласно опубликованным данным, главные игроки валютного рынка доллар и евро прибавят в цене. 

Валюта
© Sputnik / Mihai Caraus
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"Американец" прирастет на 3 бана и зафиксируется на отметке 17,0573 лея.

Похожая динамика будет характерна и для европейской валюты — ее стоимость незначительно повысится и составит 19,9123 лея.

Цена украинской гривны снизится, до 0,5974 лея.

Румынский лей, наоборот, прибавит и установится на показателе 4,0916 в пересчете на национальную валюту.

Российский рубль будет торговаться по 0,2121 лея.

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