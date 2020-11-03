Все основные валюты выросли в цене: курс на среду

КИШИНЕВ, 3 ноя — Sputnik. Национальный банк установил официальный обменный курс на среду, 4 ноября.
Согласно опубликованным данным, все основные валюты выросли в цене на фоне ослабления молдавского лея.
Похожая динамика будет характерна и для европейской валюты — ее стоимость вырастет на четырнадцать банов и составит 20,0612 лея.
Цена украинской гривны также повысится - до 0,5997 лея.
Румынский лей окрепнет и в четверг установится на показателе 4,1210 в пересчете на национальную валюту.
Российский рубль будет торговаться по 0,2162 лея.
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