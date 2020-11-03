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Курс валют.

Все основные валюты выросли в цене: курс на среду

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20201103/32317023/vse-osnovnye-valyuty-vyrosli-v-cene-kurs-valyut-na-sredu.html

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 3 ноя — Sputnik. Национальный банк установил официальный обменный курс на среду, 4 ноября.

Согласно опубликованным данным, все основные валюты выросли в цене на фоне ослабления молдавского лея.

Валюта
© Sputnik / Mihai Caraus
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Доллар США подорожает более, чем на четыре бана и зафиксируется на отметке 17,1331 лея.

Похожая динамика будет характерна и для европейской валюты — ее стоимость вырастет на четырнадцать банов и составит 20,0612 лея.

Цена украинской гривны также повысится - до 0,5997 лея.

Румынский лей окрепнет и в четверг установится на показателе 4,1210 в пересчете на национальную валюту.

Российский рубль будет торговаться по 0,2162 лея.

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Теги:
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