Таможня Молдовы сообщила о поступлениях в госбюджет

КИШИНЕВ, 4 ноя – Sputnik. За январь-октябрь 2020 года Таможенная служба Молдовы пополнила госбюджет республики на 18 миллиардов леев. Такие данные представили в ведомстве.

"Поступления Таможенной службы за 10 месяцев этого года составили 18 миллиардов леев. В октябре поступления в государственный бюджет превысили 2 миллиарда леев", — сообщили на таможне.

По информации ведомства, за последний месяц было оформлено 51 008 таможенных деклараций, поток транспортных средств составил 138 893 машин. Самыми загруженными таможенными постами остаются Леушены и Джурджулешты — 39 984 и 27 612 переходов границы.

В октябре выявлено 326 нарушений таможенного законодательства, составлено 265 протоколов и применены штрафы на сумму более 943 тыс. леев.

"Наиболее частыми нарушениями являются недекларирование или недостоверное декларирование потребительских товаров, нарушение сроков транзита или подачи таможенной декларации и превышение срока пребывания в Молдове автомобилей", — отмечают в Таможенной службе.

За 2019 год Таможенная служба Молдовы пополнила госбюджет республики на 22,8 миллиарда леев, что почти на полтора миллиарда больше, чем в 2018-м, и на 2,524 миллиарда превышает показатели 2017-го.

Если намеченная динамика поступлений в 2020 году сохранится, то, несмотря на пандемию, госбюджет получит в этом году сумму, близкую к результатам прошлого года.

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