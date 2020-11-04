Забыть о шпалерах: в Молдове растет число виноградников нового типа

Молдавские производители все чаще используют новые технологии при посадке виноградников, за последние два года площадь таких плантаций выросла в три раза.

КИШИНЕВ, 4 ноя — Sputnik. Речь идет о виноградниках типа Pergola (беседка) и Gable (двускатная крыша), которые позволяют производителям не только уменьшить себестоимость производства, но также и повысить качество получаемой продукции, передает east-fruit.com.

Конструктивные особенности новых виноградников дают возможность молдавским фермерам более эффективно регулировать нагрузку гроздьев на кустах, быстро и аккуратно собирать урожай.

Кроме того, такие плантации обеспечивают лучшее освещение гроздьев, а также большую устойчивость к заморозкам. А это очень важно для столовых сортов винограда, количество плантаций которого в стране с каждым годом увеличивается.

Специалисты отмечают, что урожайность столовых сортов винограда на плантациях нового типа по сравнению с классическими "шпалерными", в среднем выше в три-четыре раза (до 35 тонн с гектара).

При этом и вкусовые качества продукции намного выше. В последние два засушливых года именно качество продукции становится доминирующим фактором ценообразования в виноградарстве Молдовы.

Достигается это за счет того, что обязательным условием агротехнологии на виноградных плантациях Pergola и Gable является правильное питание лозы, соответственно – наличие систем капельного орошения.

Поэтому практически все виноградники нового типа оснащены такой системой подачи воды, в то время как всего 5-7% классических виноградников в Молдове имеют развитую систему орошения.

Естественно, закладка и обустройство виноградников нового типа требует больших финансовых вложений. Тем не менее это окупается существенным снижением затрат на обслуживание таких посадок.

В частности, специалисты говорят об увеличении производительности труда работников на новых виноградниках в два-три раза. В принципе, для обработки одного гектара необходим всего лишь один профессиональный виноградарь, что крайне важно в условиях катастрофического дефицита рабочей силы в Молдове, а также роста зарплат наемных работников в плодоводстве.

И практика подтверждает — рентабельность новых виноградников будет только расти. По оценкам региональных ассоциаций производителей столового винограда, если два года назад виноградники типа Pergola и Gable появлялись за счет переделки уже существующих, то практически все новые посадки винограда изначально формируются именно по новому типу.

По статистическим данным, общая площадь плантаций винограда столовых сортов в Молдове составляет чуть более 17 тысяч гектаров. Только в прошлом году в стране было заложено 862 гектаров новых виноградников, из них половина – столовых сортов.

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