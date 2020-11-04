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Иностранные валюты продолжают рост: курс на четверг

© Sputnik / Mihai Caraus
Экономика
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Sputnik Молдова
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В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 5 ноя — Sputnik. Национальный банк установил официальный обменный курс на четверг, 5 ноября.

Согласно опубликованным данным, все основные валюты выросли в цене на фоне ослабления молдавского лея.

Доллар США подорожает на пять банов и зафиксируется на отметке 17,1832 лея.

Валюта
© Sputnik / Mihai Caraus
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Похожая динамика будет характерна и для европейской валюты — ее стоимость вырастет на те же пять банов и составит 20,1173 лея.

Цена украинской гривны также повысится - до 0,6037 лея.

Румынский лей окрепнет и в четверг установится на показателе 4,1336 в пересчете на национальную валюту.

Российский рубль будет торговаться по 0,2172 лея.

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