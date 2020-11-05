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"Открыты на 360 градусов": в какие страны мира экспортируют предприятия из Гагаузии

© Sputnik / Evgheni Panasenco
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20201105/32340784/otkryty-na-360-gradusov-v-kakie-strany-mira-eksportiruyut-predpriyatiya-iz-gagauzia.html

Куда экспортируют предприятия из автономии, рассказали в Главном управлении экономического развития и туризма Гагаузии.

КОМРАТ, 5 ноя - Sputnik, Максим Топал. С начала текущего года предприятия из Гагаузии экспортировали товары на сумму 843,2 миллиона леев в 53 страны мира. Пандемия коронавируса сказалась на объеме продаж, которые сократились на 9,1%.

Миндальный орех.
© Sputnik / Maxim Topal
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Изменились и направления экспорта – поставки в Евросоюз выросли на 10,55% и составили сумму в 329 миллионов леев. При этом, в страны СНГ объем продаж сократился на 8,26% (199,3 миллиона леев).

По данным Главного управления экономического развития Гагаузии, 80,4% от общего объема продаж пришлись на 6 стран: Турцию – 25,9% (218 миллионов леев), Румынию – 20,2% (170,3 миллиона леев), Россию – 12,2% (102,5 миллиона леев), Беларусь – 8,2% (68,7 миллиона леев), Польшу – 7,6% (63,7 миллиона леев) и Грузию – 6,5% (54,4 миллиона леев).

Из Гагаузии экспортируется, в основном, алкоголь, на долю которого приходится 42,8%. На втором месте – одежда (26,9%), соки и другие продукты переработки фруктов, овощей и орехов (12%). Экспорт зерновых культур составляет всего 4,4%, масличных семян и плодов – 4,1%.

За тот же период в Гагаузии было импортировано товаров на сумму в 653,3 миллиона леев.

Поставки в Гагаузии шли, в основном, из стран СНГ (30,9%). На втором месте страны ЕС (17,5%). Больше всего товаров в автономию попали из Турции - 45,2% от общего количества. Следом идут Украина (15,7%), Россия (8,7%), Беларусь (6,3%), Китай и Польша (по 4,3%).

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