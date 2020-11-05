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Знак евро на электронном табло курса валют.

Сюрприз от евро: курс валют на несколько дней

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20201105/32346653/syurpriz-euro-evro-kurs-valyut-neskolko-dney.html

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 5 ноя– Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на 6 ноября и выходные.

Игроки, которые входят в основную корзину из пяти валют, за сутки несколько укрепят свои позиции.

Больше остальных в отрыв уйдет евро, который подорожает почти на 20 банов и расположится на отметке в 20,3141 лея.

Успехи доллара будут гораздо скромнее, за сутки - плюс один бан и взятие рубежа в 17,1985 лея.

Роман Киркэ.
© Sputnik / Mihai Caraus
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За 2019 год "американец" совсем немного подорожал по отношению к молдавскому "льву". А вот "европеец" несколько уступил свои позиции - минус один с лишним процент. В январе 2020-го "тяжеловесы" начали напирать - "зеленый" подорожал на 50 с лишним банов, а евро - на 30 банов. Февраль оба "иностранца" также завершили на позитиве - доллар окреп на 26 банов, а евро - на 15 банов.

Если говорить о весне, то в марте "зеленый" прибавил "в весе" примерно на 40 банов, а евро - на 67 банов. В начале апреля "тяжеловесы" хоть и продолжили напирать, но под занавес месяца сдали позиции - доллар потерял 32 бана, а евро финишировал с минусом более чем в 50 банов. В мае доллар ушел в минус на 20 банов, а евро практически не изменился в цене.

Летом оба "иностранца" хмурились. В июне "американец" сдал порядка 40 банов, а "европеец" - 16 банов. В июле "зеленый" сдал еще 44 бана, а европейская валюта стала тверже на 40 банов. Заключительный летний месяц доллар завершил в миноре, лишившись порядка 14 банов. Евро же практически не изменился в цене.

А вот осень эта парочка начала без какой-либо хандры. За сентябрь "американец" подорожал на 30 банов, а "европеец" - на 15 банов. В октябре оба "иностранца" продолжили укрепляться - каждый на шесть банов.

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Что касается остальных валют, то 6 ноября и на выходные в небольшом плюсе окажется российский рубль, который будет торговаться по 0,2172 лея. Украинская гривна укрепится до 0,6037 лея. Румынский лей тоже станет несколько тверже - 4,1336 в пересчете на нацвалюту.

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