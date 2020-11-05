Правительство приняло решение, касающееся нового соглашения Молдовы с МВФ

Утвержденный кабмином проект входит в список условий Международного валютного фонда для заключения новой программы сотрудничества.

КИШИНЕВ, 5 ноя – Sputnik. Правительство утвердило законопроект, направленный на консолидацию независимости Национального банка Молдовы. Решение принято на заседании кабмина в четверг.

Документ предполагает укрепление неподкупности и окончательности решений в области денежной политики, регулирования и банковского надзора, принятых Нацбанком.

По словам вице-премьера, главы Минфина Сергея Пушкуцы, проект призван совершенствовать нормативные положения, касающиеся рамок для исключения несоблюдающих требований акционеров из банковского сектора, режима компенсации убытков, причиненных актами Национального банка Молдовы, и тех, которые касаются автономии и подотчетности банковского регулятора.

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Основные положения проекта касаются ответственности за ущерб, причиненный незаконным административным актом Национального банка, определения размера причиненного материального ущерба, привлечения к ответственности членов руководящих органов НБМ.

"Этот проект входит в список условий Международного валютного фонда для заключения новой программы. Документ разработан ответственными в Молдове структурами, но скоординирован с командой МВФ. Теперь проект в срочном порядке будет передан парламенту на рассмотрение и утверждение, чтобы республика могла проинформировать МВФ о выполнении всех условий, необходимых для подписания новой программы с Фондом", - отметил премьер Ион Кику.

Что предполагает новый меморандум

Новая программа сотрудничества с Международным валютным фондом, рассчитана на три года, предусматривает доступ Молдовы к кредиту в 558 миллионов долларов.

Экономические эксперты скептически относятся к возможности заключения нового меморандума с МВФ до окончательных итогов президентских выборов.

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Ранее премьер Ион Кику заявлял, что 85% средств из нового соглашения с МВФ будут направлены на поддержку государственного бюджета, остальные пойдут на пополнение валютных резервов Национального банка Молдовы.

На заседании правительства 3 сентября глава кабмина заявил, что одно из условий Международного валютного фонда заключается в снижении с 8,5% до 8% бюджетного дефицита.

Предыдущее трехлетнее соглашение между Молдовой и МВФ было заключено в 2016 году. Общая сумма программы вместе с последним траншем составляла 178 миллионов долларов. Она была успешно завершена молдавскими властями.

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