Кику: Молдова остается открытой для развития сотрудничества со странами СНГ

КИШИНЕВ, 6 ноя - Sputnik. Премьер-министр Ион Кику выступил на очередном заседании Совета глав правительств государств-участников СНГ, которое проходило в режиме онлайн. Об этом сообщили в пресс-службе молдавского кабмина.

Как отметили в ведомстве, присутствующие на саммите главы правительств обменялись информацией и мнениями о развитии ситуации с пандемией, которая затронула весь мир, а также об экономических и социальных последствиях, вызванных введенными ранее ограничениями.

В своем выступлении премьер-министр Молдовы подчеркнул, что официальный Кишинев "остается открытым для развития сотрудничества со странами СНГ и выступает за усиление и диверсификацию торгово-экономического взаимодействия". Также Кику добавил, что молдавское государство поддерживает полное использование возможностей, предоставляемых зоной свободной торговли СНГ.

В то же время, как уточнил он, правительство Молдовы продолжит поддерживать различные инициативы и проекты в областях, представляющих интерес, особенно те, которые предполагают использование экономического потенциала стран региона, призванные способствовать процессу постоянной модернизации.

"Устойчивое развитие стран СНГ требует повышенного внимания к инновационному направлению, которое должно основываться на национальных преимуществах каждой страны и освоении существующего потенциала в этом отношении", - заявил глава кабмина.

Он подчеркнул, что Молдова вкладывает очень большие инвестиции в те сектора, необходимость развития которых высветила пандемия.

"Уделяем особое внимание развитию цифровой экономики. ИКТ стал одним из наиболее быстрорастущих секторов национальной экономики, в последние годы выйдя в лидеры по развитию. Этот вектор поддерживается успешной реализацией Национальной стратегии развития информационного общества "Цифровая Молдова - 2020" и отраслевого плана действий "Развитие индустрии информационных технологий и экосистемы цифровых инноваций на 2018-2023 годы", - пояснил Кику.

Он уверен, что модернизация экономики за счет применения передовых технологий в производственных процессах, использования новых технических решений в развитии коммерческих предприятий и новых технологий являются важными элементами инновационного подхода в экономическом развитии как в стране, так и во всем регионе.

Премьер-министр также выразил благодарность миссии наблюдателей от СНГ, которая наблюдала за президентскими выборами 1 ноября в Республике Молдова.

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