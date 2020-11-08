Как COVID-19 повлиял на денежные переводы в Молдову

Динамика денежных переводов в республику с начала 2020-го и прогнозы до конца года: эксперты рассказали, чем объясняется рост денежных поступлений в страну из-за границы.

КИШИНЕВ, 8 ноя – Sputnik. Денежные переводы из-за рубежа в пользу физических лиц растут в течение пяти месяцев подряд. Об этом сказано в опубликованном на сайте Минэкономики ежемесячном отчете о социально-экономических изменениях, произошедших в республике.

"В сентябре из-за границы через банки Молдовы поступило средств на 48,1% больше, чем годом ранее. Значительный рост связан, скорее всего, с ограничением возможностей перевода денег по неофициальным каналам в контексте пандемии COVID-19", - уточнили в Минэкономики. © Sputnik Молдова в цифрах: Экономика

За январь-сентябрь общий объем денежных переводов из-за границы увеличился на 18,5% в сравнении с показателями годичной давности и достиг 1,07 миллиарда долларов.

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В географической структуре трансфертов доминируют поступления из Израиля, Италии, России и Германии. На эти четыре страны приходится 58,2% от общего объема переводов.

© Sputnik Как менялась динамика денежных переводов в Молдову с начала 2020 года

Экономический эксперт Вячеслав Ионицэ отметил, что в третьем квартале переводы составили 424 миллиона долларов - максимум за последние шесть лет.

"В последний раз Молдова получала больше, чем сейчас, в третьем квартале 2014 года, когда трансферты достигли 487 миллионов долларов", - отметил Ионицэ в своем блоге.

Если проанализировать динамику переводов с начала года, утверждает эксперт, то можно заметить, что они начали резко увеличиваться с мая или в период карантина.

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"На мой взгляд, реальный объем переводов не вырос, а даже немного снизился. Увеличился объем трансфертов через официальные каналы. Поясняю. За последние годы граждане Молдовы легальным путем переводили в республику порядка 1,2 миллиарда долларов, а продажа валюты физлицами достигала ежегодно 2,1 миллиарда", - сказал Ионицэ.

Разница, как пояснил эксперт, объясняется тем, что "ежемесячно граждане Молдовы переводили домой порядка 100 миллионов долларов, а еще 75 миллионов поступали в страну неформальным путем - транспортными средствами, перевозились непосредственно работниками, передавались через родственников и друзей".

"Если проанализировать официальные поступления и реальный объем проданной гражданами Молдовы валюты, то можно заметить, что за последние три года, включая 2020, продажи валюты стабильны на уровне 2,1 миллиарда долларов. В этом году выросли лишь официальные переводы, но не объем проданной валюты. То есть можем сказать, что этот внушительный рост трансфертов произошел только за счет снижения неофициальных поступлений", - пояснил эксперт.

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По его прогнозам, в этом году официальные переводы превысят 1,5 миллиарда долларов, а неофициальные достигнут исторического минимума за последние 10-12 лет и могут составить не более 500 миллионов долларов.

С начала года национальная валюта страны отыграла у "зеленого" в номинальном выражении 1,5% (с 17,21 лея за доллар в начале 2020-го до 16,96 лея на конец сентября). Что касается евро, то к нему "молдавский лев" подешевел - на 2,9%.

Запас валютных резервов Нацбанка республики на конец сентября этого года достиг исторического рекорда 3,45 миллиарда долларов, увеличившись за год на 17,4%.

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