Премьер рассказал, когда молдавские аграрии получат поступившую от РФ помощь

КИШИНЕВ, 9 ноя – Sputnik. Молдавский премьер Ион Кику рассказал, что в декабре власти распределят местным агропроизводителям деньги, полученные в качестве безвозмездной помощи со стороны Российской Федерации.
"Для поддержки аграриев получили на счета порядка 60 миллионов леев в качестве гуманитарной помощи от Российской Федерации. В декабре мы предоставим помощь сельхозпроизводителям, в том числе из этой суммы, а также из других, которые мы привлечем", - сказал Кику на брифинге в понедельник.
Глава кабмина обратил внимание на то, что, несмотря на все сложности, фермеры продолжают работать и обеспечивать продовольственную безопасность страны.
Денежные средства из России 5 ноября поступили на счета молдавского Минфина. Их планируется распределить на срочную поддержу местных агропроизводителей, чей урожай пострадал от засухи этого года.
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