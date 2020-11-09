Премьер рассказал, когда молдавские аграрии получат поступившую от РФ помощь

Глава молдавского кабмина объяснил, в каком положении на данный момент находятся отечественные сельхозпроизводители и насколько им важна помощь.

КИШИНЕВ, 9 ноя – Sputnik. Молдавский премьер Ион Кику рассказал, что в декабре власти распределят местным агропроизводителям деньги, полученные в качестве безвозмездной помощи со стороны Российской Федерации.

"Для поддержки аграриев получили на счета порядка 60 миллионов леев в качестве гуманитарной помощи от Российской Федерации. В декабре мы предоставим помощь сельхозпроизводителям, в том числе из этой суммы, а также из других, которые мы привлечем", - сказал Кику на брифинге в понедельник.

По его словам, этот год оказался очень тяжелым для сельскохозяйственного сектора с точки зрения климатических условий. "Мы были очень обеспокоены тем, как будут проходить работы осенью. На данном этапе аграрии, несмотря на сложности, выполнили работы. Не все, конечно. Посев озимых продолжается. К примеру, в Криулянах из 16 тысяч гектаров, выделенных под озимую пшеницу, уже засеяны 15 тысяч. В большинстве своем такая статистика - практически по всей стране", - отметил Кику.

Глава кабмина обратил внимание на то, что, несмотря на все сложности, фермеры продолжают работать и обеспечивать продовольственную безопасность страны.

Денежные средства из России 5 ноября поступили на счета молдавского Минфина. Их планируется распределить на срочную поддержу местных агропроизводителей, чей урожай пострадал от засухи этого года.

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