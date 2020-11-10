00:01 11 Ноября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.40
  • USD17.15
  • RUB0.22
  • RON4.19
  • UAH0.61
Поиск
КПП Кучурган.

Экономическое положение в Приднестровье: "моментальное фото" и перспективы

© Sputnik / Irina Leahova
Экономика
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2294)
39 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20201110/32407925/kakovo-ekonomicheskoe-polozhenie-v-pridnestrove-i-kakovy-perspektivy.html

Выпуск продукции в нескольких отраслях региона увеличился, однако эксперты предполагают, что экспорт в ближайшие месяцы снизит свои обороты.

ТИРАСПОЛЬ, 10 ноя – Sputnik. Показатели объемов производства в Приднестровье октября по сравнению с сентябрем улучшились. Как констатируют в Минэкономразвития региона, позитивные тенденции фиксируются практически во всех направлениях.

"Так, многие предприятия сформировали максимальный показатель объема производства с марта - на уровне 678 миллионов приднестровских рублей (цифра практически эквивалентна сумме в молдавских леях – авт.). Это почти на 16% выше показателей сентября и на 13% выше показателей октября прошлого года", - пояснили в ведомстве.

В черной металлургии после относительного снижения в сентябре выпуск продукции нарастили почти в полтора раза. Успешным стал октябрь и для предприятий легкой промышленности. Отраслевой показатель на 10,5% выше сентябрьского. Производственная активность зафиксирована на большинстве предприятий отрасли.

Купюры американских долларов.
© Sputnik / Виталий Тимкив
В балансе с долларом: в Приднестровье намерены сохранить курс в 2021 году

У пищевиков показатель на уровне сентября. Ниже сентябрьских цифры в машиностроении и металлообработке - минус 7,8 процентных пункта, отрицательная динамика и в электротехнической промышленности.

Как сообщили в правительственной пресс-службе, на данный момент показатели внешнеэкономической деятельности также стабильны, однако на многих предприятиях полагают, что в ноябре может произойти сокращение отгрузок примерно на 13% по отношению к октябрю.

По словам главы Минэкономразвития Сергея Оболоника, на фоне событий в одном из ключевых регионов экспорта, каким является Европейский Союз, и наблюдаемого локдауна, ситуация с организацией экспорта ухудшается.

"И в том числе падение спроса на всю номенклатуру приднестровских товаров обязательно окажет эффект в горизонте двух-трех месяцев, спроецировав негативную ситуацию на продажу", - отметил он.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2294)

По теме

Сколько Россия выделила средств на аграрный и малый бизнес Приднестровья
Сможет ли Приднестровье обеспечить себя зерном до конца года
Теги:
экспорт, экономика, Приднестровье


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Погрузка военной техники и личного состава в тяжелые военно-транспортные самолеты Ил-76 на аэродроме Ульяновск-Восточный
Фото - Отправка российских миротворцев в Нагорный Карабах
Соглашение по Нагорному Карабаху: о чем договорились лидеры Азербайджана, Армении и России
Соглашение по Нагорному Карабаху: о чем договорились лидеры Азербайджана, Армении и России
Обновленный состав правительства Молдовы ноябрь 2020
Как выглядит обновленный состав правительства Молдовы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться