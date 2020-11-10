Экономическое положение в Приднестровье: "моментальное фото" и перспективы

Выпуск продукции в нескольких отраслях региона увеличился, однако эксперты предполагают, что экспорт в ближайшие месяцы снизит свои обороты.

ТИРАСПОЛЬ, 10 ноя – Sputnik. Показатели объемов производства в Приднестровье октября по сравнению с сентябрем улучшились. Как констатируют в Минэкономразвития региона, позитивные тенденции фиксируются практически во всех направлениях.

"Так, многие предприятия сформировали максимальный показатель объема производства с марта - на уровне 678 миллионов приднестровских рублей (цифра практически эквивалентна сумме в молдавских леях – авт.). Это почти на 16% выше показателей сентября и на 13% выше показателей октября прошлого года", - пояснили в ведомстве.

В черной металлургии после относительного снижения в сентябре выпуск продукции нарастили почти в полтора раза. Успешным стал октябрь и для предприятий легкой промышленности. Отраслевой показатель на 10,5% выше сентябрьского. Производственная активность зафиксирована на большинстве предприятий отрасли.

У пищевиков показатель на уровне сентября. Ниже сентябрьских цифры в машиностроении и металлообработке - минус 7,8 процентных пункта, отрицательная динамика и в электротехнической промышленности.

Как сообщили в правительственной пресс-службе, на данный момент показатели внешнеэкономической деятельности также стабильны, однако на многих предприятиях полагают, что в ноябре может произойти сокращение отгрузок примерно на 13% по отношению к октябрю.

По словам главы Минэкономразвития Сергея Оболоника, на фоне событий в одном из ключевых регионов экспорта, каким является Европейский Союз, и наблюдаемого локдауна, ситуация с организацией экспорта ухудшается.

"И в том числе падение спроса на всю номенклатуру приднестровских товаров обязательно окажет эффект в горизонте двух-трех месяцев, спроецировав негативную ситуацию на продажу", - отметил он.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova