Ситуация с ценами в Молдове: что подорожало

В Молдстате рассказали, как менялись цены за последнее время на продукты питания, непродовольственные товары и услуги, оказываемые населению.

КИШИНЕВ, 11 ноя – Sputnik. Изменение цен - один основных вопросов, которые волнуют общество. Согласно статистическим данным, за месяц в республике зафиксировано как подорожание товаров и услуг, так и спад цен на некоторую продукцию.

"В октябре годовая инфляция (за 12 месяцев) составила 1,56%, в том числе: продовольственные товары – 3,95%, непродовольственные товары - минус 0,37%, услуги, оказываемые населению, - 0,59%", - отметили в Национальном бюро статистики.

© Sputnik Динамика цен в Молдове в октябре

За что платить стали меньше

Больше всего подешевели во втором осеннем месяце цитрусовые - на 14,3%, экзотические фрукты - на 8,8%, виноград - 6,7%, садовые семечковые фрукты - 3,9%, картофель - на 3,5%, а также капуста, баклажаны, морковь, чеснок, лук, мясо птицы, крупы.

Из непродовольственных товаров дешевле стали обходиться летняя одежда и обувь, спортивные принадлежности, ковры, посуда и хозтовары, холодильники и морозильники, стиральные машины, бытовая химия, уголь.

Статистика говорит, что за месяц цены упали на пассажирские авиаперевозки – на 1,3%, а также на туристические услуги за пределами страны - на 0,4%.

Без подорожаний - никуда

Больше всего в октябре подорожали косточковые садовые фрукты - на 26,3%, томаты - на 18,9%, а также огурцы, тыква, подсолнечное масло, кукурузная мука, молоко и молочная продукция, баранина, овощные консервы, телятина, копчености, вареные колбасы, субпродукты, чай и мед.

Из непродовольственных товаров немного больше стали обходиться зимняя одежда и обувь, дрова, лекарства, товары личной гигиены, сигареты.

Согласно статистике, в октябре выросли в цене аренда жилья студентами, гостиничные услуги, содержание детей в детсадах и яслях и услуги медицинских лабораторий.

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