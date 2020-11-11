Курс валют: что задумали "тяжеловесы" к концу недели

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальному платежному средству.

КИШИНЕВ, 11 ноя– Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на 12 ноября. На валютном рынке без существенных колебаний.

Евро за сутки подешевеет на четыре бана и расположится на отметке в 20,1614 лея. Доллар окажется в плюсе на два бана дойдет до значения в 17,1332 лея.

За 2019 год "американец" совсем немного подорожал по отношению к молдавскому "льву". А вот "европеец" несколько уступил свои позиции - минус один с лишним процент. В январе 2020-го "тяжеловесы" начали напирать - "зеленый" подорожал на 50 с лишним банов, а евро - на 30 банов. Февраль оба "иностранца" также завершили на позитиве - доллар окреп на 26 банов, а евро - на 15 банов.

Если говорить о весне, то в марте "зеленый" прибавил "в весе" примерно на 40 банов, а евро - на 67 банов. В начале апреля "тяжеловесы" хоть и продолжили напирать, но под занавес месяца сдали позиции - доллар потерял 32 бана, а евро финишировал с минусом более чем в 50 банов. В мае доллар ушел в минус на 20 банов, а евро практически не изменился в цене.

Летом оба "иностранца" хмурились. В июне "американец" сдал порядка 40 банов, а "европеец" - 16 банов. В июле "зеленый" сдал еще 44 бана, а европейская валюта стала тверже на 40 банов. Заключительный летний месяц доллар завершил в миноре, лишившись порядка 14 банов. Евро же практически не изменился в цене.

А вот осень эта парочка начала без какой-либо хандры. За сентябрь "американец" подорожал на 30 банов, а "европеец" - на 15 банов. В октябре оба "иностранца" продолжили укрепляться - каждый на шесть банов.

Что касается остальных валют, то 12 ноября в небольшом плюсе окажется российский рубль, который будет торговаться по 0,2247 лея. Несколько просядут украинская гривна - до 0,608 лея, а также румынский лей - до 4,1422 в пересчете на нацвалюту.

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