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фуры

Украина выдаст дополнительные "дозволы" для перевозчиков из Молдовы

© Sputnik / Osmatesco
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20201112/32429639/ukraina-vydast-dopolnitelnye-dozvoly-dlya-perevozchikov-iz-moldovy.html

Квота будет распределена между транспортными операторами после передачи разрешений в распоряжение молдавских властей.

КИШИНЕВ, 12 ноя — Sputnik. Украина согласилась выдать молдавским перевозчикам дополнительную квоту в 3500 разрешений на двусторонние перевозки и транзит товаров в 2020 году.

Водители фур. Архивное фото
© Sputnik / Osmatesco
Россия согласилась на досрочную выдачу "дозволов" молдавским перевозчикам

Ранее кишиневские власти запросили добавить 8 тысяч "дозволов", сообщает Национальное агентство автомобильного транспорта.

Дополнительные разрешения будут выданы транспортным операторам в соответствии с процедурами, установленными Кодексом автомобильного траспорта, после передачи разрешений в распоряжение Молдовы.

Распределение добавочной квоты на разрешения понадобилась молдавским перевозчикам и в прошлом году. В декабре 2019 года об этом договорились на встрече премьер-министры Молдовы и Украины Ион Кику и Алексей Гончарук.

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Теги:
перевозчики


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