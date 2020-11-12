Украина выдаст дополнительные "дозволы" для перевозчиков из Молдовы

Квота будет распределена между транспортными операторами после передачи разрешений в распоряжение молдавских властей.

КИШИНЕВ, 12 ноя — Sputnik. Украина согласилась выдать молдавским перевозчикам дополнительную квоту в 3500 разрешений на двусторонние перевозки и транзит товаров в 2020 году.

Ранее кишиневские власти запросили добавить 8 тысяч "дозволов", сообщает Национальное агентство автомобильного транспорта.

Дополнительные разрешения будут выданы транспортным операторам в соответствии с процедурами, установленными Кодексом автомобильного траспорта, после передачи разрешений в распоряжение Молдовы.

Распределение добавочной квоты на разрешения понадобилась молдавским перевозчикам и в прошлом году. В декабре 2019 года об этом договорились на встрече премьер-министры Молдовы и Украины Ион Кику и Алексей Гончарук.

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