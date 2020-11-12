Курс на пятницу — все основные валюты пошли в наступление

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 12 ноя — Sputnik. Национальный банк установил официальный обменный курс на пятницу, 13 ноября.

Согласно опубликованным данным, все основные валюты выросли в цене на фоне ослабления молдавского лея.

Доллар США подорожает менее чем на один бан и зафиксируется на отметке 17,1378 лея.

Похожая динамика будет характерна и для европейской валюты — ее стоимость вырастет почти на восемь банов и составит 20,2407 лея.

Цена украинской гривны также повысится - до 0,6087 лея.

Румынский лей окрепнет и в пятницу установится на показателе 4,1576 в пересчете на национальную валюту.

Российский рубль будет торговаться по 0,2222 лея.

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