Кику перечислил достижения кабмина за год работы

Премьер Ион Кику рассказал о работе кабинета министров на протяжении года. Пандемия, поступления в госбюджет, внеплановые выплаты и отношения с внешними партнерами - основные аспекты, на которые обратил внимание глава правительства.

КИШИНЕВ, 13 ноя - Sputnik. Правительство во главе с Ионом Кику было утверждено 14 ноября 2019 года, после того, как в парламенте поддержали вотум недоверия предыдущему премьеру Майе Санду. За это проголосовали 63 депутата от фракций партий социалистов и демократов.

Показатели на конец 2019 года

Кику начал свое выступление с подведения итогов еще 2019-го, поскольку его правительство начало работу за полтора месяца до нового года.

"Оставалось совсем немного времени и мы должны были составить бюджет на следующий год, а также подписать контракт с российской стороной на поставку природного газа в Молдову. Думаю, что свои задачи мы выполнили тогда достаточно хорошо и неплохо завершили 2019-й", - заявил премьер.

По словам Кику, в тот год был дефицит бюджета в 1,4%. Так же, как отметил глава кабмина, на тот момент зафиксировали экономический рост на 3,6%, но уже в конце 2019-го этот показатель упал до нуля.

Как считает премьер, это было началом падения экономики, которое произошло из-за внедрения экономической и налоговой политики лета 2019-го, когда приостанавливали некоторые инвестиции и повышали налоги. Так же, как подчеркнул Кику, именно тогда начала в полной мере вступать в силу налоговая реформа.

"При этом, доходы в госбюджет были больше, чем в 2018 году. Инфляция была чуть более 3%", - отметил премьер.

2020 год – борьба с пандемией

Как полагает Кику, правительство столкнулось с серьезной проблемой - пандемией, которая сказалась на различных экономических показателях не только в Молдове, но и во всем мире.

"Считаю, что вмешательство политики и различные спекуляции – самая серьезная проблема, которая мешала борьбе с пандемией. Негативные последствия для экономики больше всего ощущались в апреле, мы потеряли миллиарды из госбюджета", - уточнил Кику.

По его данным, во втором триместре 2020 года ВВП снизился на 14%.

"Новый данные по ВВП будут объявлены 15 декабря. Думаю, эта цифра будет ниже, чем в этот же период 2019 года", - заметил премьер.

Он также объяснил, как молдавской экономике удалось выдержать серьезный удар в первой половине года.

"В первые два месяца года до пандемии у нас были крупные поступления в бюджет, на 1,6 миллиарда. Это и стало нашей "подушкой безопасности". Только Таможня получила на 25,6% больше, чем в 2019 году", - заметил премьер.

Говоря об экономических сложностях, Кику вспомнил также ситуацию с блокировкой российского кредита. По его мнению, это было сделано из политических соображений, поскольку в планы некоторых представителей власти не вписывается выход Молдовы из экономического кризиса.

Как полагает Кику, несмотря на огромное количество внеплановых трат, правительство сумело спасти экономику от резких падений по определенным показателям и в целом сохранилась стабильность.

Среди незапланированных трат глава правительства назвал помощь предпринимателям в период пандемии, субсидии для аграриев, пострадавших от засухи, и ряд других социальных выплат.

Говоря о продвигаемых реформах в стране, Кику обратил внимание на одну, которая касается юстиции. По его словам, Конституционный суд не одобрил предлагаемые Минюстом поправки в Основной закон страны. Все это, как подчеркнул Кику, несмотря на то, что они соответствовали всем рекомендациям Венецианской комиссии и включены в соглашение с Европейским союзом о финансовой помощи Молдове.

Как уверен Кику, правительство продолжит продвижение этой реформы и в дальнейшем.

Отношения с внешними партнерами

Говоря о внешней политике, Кику подчеркнул важность сохранения хороших отношений, как с партнерами на Востоке, так и на Западе.

Среди основных достижений Кику упомянул новую программу сотрудничества с Международным валютным фондом. Она рассчитана на три года и предусматривает доступ Молдовы к кредиту в 558 миллионов долларов.

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