Орех нынче дорог: очередное повышение цен на любимый продукт

Подорожание ядра грецкого ореха стало неожиданностью даже для производителей, которые уже не рассчитывали на большую выручку от низкого урожая этого года.

КИШИНЕВ, 14 ноя - Sputnik. В первой половине ноября на молдавском рынке начался заметный рост цен на ядро грецкого ореха, пишет EastFruit.

Еще в конце октября средняя цена на продукцию высшего качества была ниже соответствующего показателя за тот же период 2019 на 15%. Однако уже через неделю цены на крупные партии этого товара в центральных районах страны практически сравнялись с прошлогодним уровнем.

Даже специалисты Союза ассоциаций производителей орехоплодных культур назвали неожиданным такое внезапное повышение цен. Многие из них уже смирились с мыслью, что в этом сезоне расценки будут гораздо ниже прошлогодних. Теперь же многие задаются вопросом – с чем могло быть связано увеличение цен.

Многие сходятся во мнении, что основной причиной роста цен являются "классические качели: урожай ниже – цены выше". Урожай и в самом деле ниже прошлогоднего, по предварительной оценке экспертов, как минимум на 40%.

Свою лепту в повышение цены могли внести и так называемые "горящие контракты" крупных поставщиков продукции покупателям из стран Евросоюза. Сами экспортеры утверждают, что таких контрактов немного, но они, как правило, аккуратно выполняются трейдерами, чтобы не утратить сложившиеся партнерские отношения и не прослыть недобросовестным поставщиком.

Поэтому поставщики вынуждены увеличивать закупочные цены, невзирая на риски потерь. В целом, можно сказать, что ореховоды, сдерживая продажи, "перетерпели – и выиграли".

Как всегда играет свою важную роль и изменение курса молдавского лея по отношению к евро. В условиях нынешнего падения лея отдельные экспортеры могли решиться на закупку большого количества продукции, чтобы перевести слабеющий лей в товар в надежде на его последующее подорожание на внешних рынках сбыта.

В чем бы ни заключалась причина нынешнего роста цен, нельзя не признать, что ситуация развивается по очень благоприятному для ореховодов сценарию.

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