08:12 14 Ноября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.24
  • USD17.14
  • RUB0.22
  • RON4.16
  • UAH0.61
Поиск
Корзина с орехами. Архивное фото

Орех нынче дорог: очередное повышение цен на любимый продукт

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
Получить короткую ссылку
127 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20201114/32448938/orekh-nynche-dorog-ocherednoe-povyshenie-tsen-na-lyubimyy-produkt.html

Подорожание ядра грецкого ореха стало неожиданностью даже для производителей, которые уже не рассчитывали на большую выручку от низкого урожая этого года.

КИШИНЕВ, 14 ноя - Sputnik. В первой половине ноября на молдавском рынке начался заметный рост цен на ядро грецкого ореха, пишет EastFruit.

Виноградник
© Sputnik / Miroslav Rotari
Забыть о шпалерах: в Молдове все больше виноградников выращивают по новой технологии

Еще в конце октября средняя цена на продукцию высшего качества была ниже соответствующего показателя за тот же период 2019 на 15%. Однако уже через неделю цены на крупные партии этого товара в центральных районах страны практически сравнялись с прошлогодним уровнем.

Даже специалисты Союза ассоциаций производителей орехоплодных культур назвали неожиданным такое внезапное повышение цен. Многие из них уже смирились с мыслью, что в этом сезоне расценки будут гораздо ниже прошлогодних. Теперь же многие задаются вопросом – с чем могло быть связано увеличение цен.

Многие сходятся во мнении, что основной причиной роста цен являются "классические качели: урожай ниже – цены выше". Урожай и в самом деле ниже прошлогоднего, по предварительной оценке экспертов, как минимум на 40%.

Свою лепту в повышение цены могли внести и так называемые "горящие контракты" крупных поставщиков продукции покупателям из стран Евросоюза. Сами экспортеры утверждают, что таких контрактов немного, но они, как правило, аккуратно выполняются трейдерами, чтобы не утратить сложившиеся партнерские отношения и не прослыть недобросовестным поставщиком.

Петру Сакарэ
© Sputnik / Mihai Caraus
Сакарэ: цены на мед осенью и зимой в Молдове будут "несладкими"

Поэтому поставщики вынуждены увеличивать закупочные цены, невзирая на риски потерь. В целом, можно сказать, что ореховоды, сдерживая продажи, "перетерпели – и выиграли".

Как всегда играет свою важную роль и изменение курса молдавского лея по отношению к евро. В условиях нынешнего падения лея отдельные экспортеры могли решиться на закупку большого количества продукции, чтобы перевести слабеющий лей в товар в надежде на его последующее подорожание на внешних рынках сбыта.

В чем бы ни заключалась причина нынешнего роста цен, нельзя не признать, что ситуация развивается по очень благоприятному для ореховодов сценарию.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Невзгоды отечественных производителей: подорожает ли в этом году молдавская мука
Новые протесты молдавских аграриев: на чем настаивают производители


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Футбол. Товарищеский матч. Молдавия – Россия
Товарищеская ничья: сборные Молдовы и России разошлись миром - фото
Нагорный Карабах: российские миротворцы вошли в Степанакерт.
Нагорный Карабах: российские миротворцы вошли в Степанакерт - видео
Избирательные участки „на расстоянии одного клика”!
Избирательный участок — "на расстоянии одного клика"

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться