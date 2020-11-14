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Прогноз Нацбанка: что будет с ценами к концу 2020-го и в 2021 году

© Sputnik / Yana Zaharova
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20201114/32455022/prognoz-natsbank-chto-budet-s-tsenami-konets-2020-2021-god.html

В Нацбанке Молдовы опубликовали сценарий изменения цен на продукты питания, топливо и регламентированные услуги.

КИШИНЕВ, 14 ноя – Sputnik. Национальный банк Молдовы (НБМ) пересмотрел прогноз среднегодовой инфляции на 2020 и 2021 годы, понизив его до 4% и 2,5%, соответственно.

"Годовой уровень инфляции будет иметь нисходящую траекторию в начале горизонта прогноза, достигнув минимального значения в 1,6% в первом триместре будущего года. Затем она будет повышаться и достигнет максимального значения в 5,2% в последнем квартале прогнозируемого периода", - сказано в отчете Нацбанка.

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По оценкам Нацбанка, уровень базовой инфляции снизится к концу нынешнего года, но к концу прогнозируемого периода вырастет. Среднегодовой уровень базовой инфляции в 2020-м составит 3,1%, а в 2021-м – 2,9%.

Цены на продукты питания, по прогнозам экспертов НБМ, незначительно спадут в первой половине прогнозируемого периода и несколько увеличатся во второй. Среднегодовой рост цен на продовольствие достигнет 7,9% в 2020-м и 4,4% - в 2021-м. 

Годовой темп роста цен на регламентированные услуги спадет до начала будущего года, а затем повысится к концу прогнозируемого периода. В нынешнем году тарифы увеличатся на 1,6%, а в 2021-м упадут на 0,9%.

Цены на топливо будут повышаться до 2022 года. Среднегодовой рост цен на горючее составит 7,6% в 2020-м, а в следующем году - 1%.

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