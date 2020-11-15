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Bалютный курс

Курс валют после второго тура выборов президента Молдовы: данные Нацбанка

© Sputnik / Mihai Caraus
Экономика
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Sputnik Молдова
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В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 15 ноя – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на понедельник, 16 ноября. После выходных основные игроки выйдут помятыми. Евро в первый день после выборов президента республики проиграет четыре бана и разместится на отметке в 20,2069 лея.

Доллар пойдет по стопам тяжеловесного собрата. "Американец" также уступит четыре бана и будет торговаться по 17,0991 лея.

За 2019 год "американец" совсем немного подорожал по отношению к молдавскому "льву". А вот "европеец" несколько уступил свои позиции - минус один с лишним процент. В январе 2020-го "тяжеловесы" начали напирать - "зеленый" подорожал на 50 с лишним банов, а евро - на 30 банов. Февраль оба "иностранца" также завершили на позитиве - доллар окреп на 26 банов, а евро - на 15 банов.

Роман Киркэ.
© Sputnik / Mihai Caraus
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Если говорить о весне, то в марте "зеленый" прибавил "в весе" примерно на 40 банов, а евро - на 67 банов. В начале апреля "тяжеловесы" хоть и продолжили напирать, но под занавес месяца сдали позиции - доллар потерял 32 бана, а евро финишировал с минусом более чем в 50 банов. В мае доллар ушел в минус на 20 банов, а евро практически не изменился в цене.

Летом оба "иностранца" хмурились. В июне "американец" сдал порядка 40 банов, а "европеец" - 16 банов. В июле "зеленый" сдал еще 44 бана, а европейская валюта стала тверже на 40 банов. Заключительный летний месяц доллар завершил в миноре, лишившись порядка 14 банов. Евро же практически не изменился в цене.

А вот осень эта парочка начала без какой-либо хандры. За сентябрь "американец" подорожал на 30 банов, а "европеец" - на 15 банов. В октябре оба "иностранца" продолжили укрепляться - каждый на шесть банов.

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Что касается остальных валют, то 16 ноября в небольшом минусе окажется российский рубль, который будет торговаться по 0,2207 лея. Украинская гривна станет слабее - до 0,6081 лея, а румынский лей - 4,1493 в пересчете на нацвалюту.

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