Все игроки валютного рынка пошли вверх: курс на вторник

КИШИНЕВ, 16 ноя — Sputnik. Национальный банк установил официальный обменный курс на вторник, 17 ноября.
Согласно опубликованным данным, все основные валюты выросли в цене на фоне спада у молдавского лея.
Похожая динамика будет характерна и для европейской валюты — ее стоимость вырастет на четыре бана и составит 20,2480 лея.
Цена украинской гривны также повысится - до 0,6087 лея.
Румынский лей окрепнет до показателя 4,1560 в пересчете на национальную валюту.
Российский рубль будет торговаться по 0,2239 лея.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>