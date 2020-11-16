Все игроки валютного рынка пошли вверх: курс на вторник

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 16 ноя — Sputnik. Национальный банк установил официальный обменный курс на вторник, 17 ноября.

Согласно опубликованным данным, все основные валюты выросли в цене на фоне спада у молдавского лея.

Доллар США станет примерно одним баном дороже и зафиксируется на отметке 17,1079 лея.

Похожая динамика будет характерна и для европейской валюты — ее стоимость вырастет на четыре бана и составит 20,2480 лея.

Цена украинской гривны также повысится - до 0,6087 лея.

Румынский лей окрепнет до показателя 4,1560 в пересчете на национальную валюту.

Российский рубль будет торговаться по 0,2239 лея.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova