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Все игроки валютного рынка пошли вверх: курс на вторник

© Sputnik / Mihai Caraus
Экономика
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Sputnik Молдова
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В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 16 ноя — Sputnik. Национальный банк установил официальный обменный курс на вторник, 17 ноября.

Согласно опубликованным данным, все основные валюты выросли в цене на фоне спада у молдавского лея.

Валюта
© Sputnik / Mihai Caraus
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Доллар США станет примерно одним баном дороже и зафиксируется на отметке 17,1079 лея.

Похожая динамика будет характерна и для европейской валюты — ее стоимость вырастет на четыре бана и составит 20,2480 лея.

Цена украинской гривны также повысится - до 0,6087 лея.

Румынский лей окрепнет до показателя 4,1560 в пересчете на национальную валюту.

Российский рубль будет торговаться по 0,2239 лея.

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