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Позиции евро и доллара: курс валют на следующий день

© Sputnik / Владимир Трефилов
Экономика
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Sputnik Молдова
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В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ,  17 ноя – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на среду.

Большинство из пяти игроков, входящих в основную валютную корзину, 18 ноября станут тверже.

Евро укрепится на восемь банов и разместится на отметке в 20,3227 лея.

Доллар тоже окажется "на позитиве", но небольшом - плюс один бан и взятие планки в 17,1103 лея.

За 2019 год "американец" совсем немного подорожал по отношению к молдавскому "льву". А вот "европеец" несколько уступил свои позиции - минус один с лишним процент. В январе 2020-го "тяжеловесы" начали напирать - "зеленый" подорожал на 50 с лишним банов, а евро - на 30 банов. Февраль оба "иностранца" также завершили на позитиве - доллар окреп на 26 банов, а евро - на 15 банов.

Роман Киркэ.
© Sputnik / Mihai Caraus
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Если говорить о весне, то в марте "зеленый" прибавил "в весе" примерно на 40 банов, а евро - на 67 банов. В начале апреля "тяжеловесы" хоть и продолжили напирать, но под занавес месяца сдали позиции - доллар потерял 32 бана, а евро финишировал с минусом более чем в 50 банов. В мае доллар ушел в минус на 20 банов, а евро практически не изменился в цене.

Летом оба "иностранца" хмурились. В июне "американец" сдал порядка 40 банов, а "европеец" - 16 банов. В июле "зеленый" сдал еще 44 бана, а европейская валюта стала тверже на 40 банов. Заключительный летний месяц доллар завершил в миноре, лишившись порядка 14 банов. Евро же практически не изменился в цене.

А вот осень эта парочка начала без какой-либо хандры. За сентябрь "американец" подорожал на 30 банов, а "европеец" - на 15 банов. В октябре оба "иностранца" продолжили укрепляться - каждый на шесть банов.

Что касается остальных валют, то 18 ноября в небольшом плюсе окажется румынский лей, который укрепится до 4,1709 в пересчете на нацвалюту. А вот российский рубль несколько сдаст позиции и будет торговаться по 0,2238 лея. Украинская гривна также станет несколько слабее и опустится до 0,6085 лея. 

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