Армашу предложил парламенту кандидатуры на должности вице-президентов Нацбанка

КИШИНЕВ, 18 ноя — Sputnik. Президент Национального банка Молдовы (НБМ) Октавиан Армашу предложил председателю парламента Зинаиде Гречаной две кандидатуры на должность вице-президентов НБМ. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка. Речь идет о Константине Шкендря и Майе Пыркэлаб.

Константин Шкендря был директором Департамента банковского надзора с 2018 года. В Нацбанке отметили, что у него обширный опыт проведения аудита финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и Национальными стандартами бухгалтерского учета.

У Майи Пыркэлаб юридическое образование и более 30 лет опыта работы, в основном в банковском секторе. С 2017 года работает в НБМ, а с мая 2020 года занимает должность директора Департамента регулирования и авторизации.

"Оба кандидата присоединились к команде НБМ в период глубокого реформирования банковского сектора и проявили профессиональную порядочность, усердие и инициативу при выполнении своих обязанностей. Кроме того, они не имеют политической принадлежности - важный критерий, который был принят во внимание", - отметил глава НБМ Октавиан Армашу.

Срок полномочий заместителя председателя НБМ составляет семь лет.

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