Кику: Кишинев ждет ответа от Москвы по кредиту в 200 миллионов евро

Глава правительства не исключает, что Кишинев может так и не получить российский кредит после его блокировки в Молдове по "политическим мотивам".

КИШИНЕВ, 18 ноя – Sputnik. Кишинев ждет ответа от Москвы по поводу предоставления Молдове кредита в 200 миллионов евро. Об этом заявил молдавский премьер Ион Кику в эфире одного из частных телеканалов.

Он напомнил, что "российский кредит "с успехом" был заблокирован по политическим мотивам весной – те самые 4,166 миллиарда леев, которые должны были поступить". После этого он направлял официальное письмо премьеру РФ Михаилу Мишустину, чтобы возобновить переговоры.

"Направил проект соглашения, из которого исключили те пункты, которые наш Конституционный суд объявил неконституционными. На данный момент нет ответа от правительства России, принимают ли они соглашение в таком формате. Ждем реакцию Российской Федерации", - сказал премьер.

По его словам, он не исключает, что это соглашение может быть не заключено. "Это будет проблемой, потому эти деньги предусмотрены как источник финансирования бюджета в 2020 году", - сказал Кику.

На какие цели планировалось направить кредит

Как поясняли ранее молдавские власти, планировалось, что деньги из российского кредита пойдут на инвестиции в дорожную инфраструктуру, соцпомощь, поддержку предприятий и инвестиции в медицинский сектор.

История с российским кредитом

Ранее правительство Иона Кику достигло договоренности с РФ о получении кредита в 200 миллионов евро под 2% годовых на 10 лет. Однако Конституционный суд республики 7 мая признал данное соглашение не соответствующим Основному закону страны. Это произошло с подачи депутатов от фракций PAS, DA и группы Pro Moldova.

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Решение КС Молдовы признать неконституционным российско-молдавское соглашение о предоставлении Кишиневу кредита является политизированным, заявил ранее замминистра иностранных дел России Андрей Руденко.

"Это решение вызывает недоумение и сожаление. Недоумение – потому, что, во-первых, с просьбой о кредите обратилась молдавская сторона, Россия никому ничего не навязывала. И, во-вторых, переговоры по соглашению велись открыто и транспарентно, начиная с ноября 2019 года. Их ход освещали молдавские СМИ. Почему-то на том этапе никто не ставил вопрос о конституционности переговоров", - отметил Руденко, слова которого приводятся в сообщении МИД РФ.

По итогам встречи с заместителем главы администрации президента России, спецпредставителем главы российского государства по развитию торгово-экономических отношений с РМ Дмитрием Козаком 25 июня в Москве президент Молдовы Игорь Додон сообщил, что Кишинев и Москва возобновят переговоры по предоставлению республике кредита в 200 миллионов евро. В конце июля молдавский кабмин принял решение повторно инициировать переговоры с кабмином России по предоставлению республике этого займа.

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