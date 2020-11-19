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Государство окажет помощь некоторым категориям граждан: о ком идет речь

© Sputnik / Mihai Caraus
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20201119/32552375/gosudarstvo-okazhet-pomosch-nekotorym-kategoriyam-grazhdan-o-kom-idet-rech.html

В правительстве обсудили ситуацию в сельском хозяйстве, посев зерновых, экспорт зерна, винограда и фруктов.

КИШИНЕВ, 19 ноя – Sputnik. Фермеры, которые занимаются разведением крупного рогатого скота, овец и коз получат прямую финансовую помощь со стороны государства за каждую единицу поголовья скота. Такое решение принято на заседании правительства.

Как пояснили в кабмине, это решение направлено на снижение продолжающегося сокращения поголовья скота, больших затрат на его содержание, а также на улучшение непростых условий работы фермеров. Соответствующий регламент, уточнили в кабмине, должен оказать поддержку животноводам. В зависимости от категории и вида скота размер выплаты за каждую единицу поголовья скота составит:

  • за крупный рогатый скот специализированных пород - 7000 леев;
  • за овец или коз специализированных пород - 500 леев за голову;
  • в случае чистопородных животных размер прямого платежа увеличится на 50%.
"На эти цели из Национального фонда сельского хозяйства и сельской местности предусмотрено выделение 62 миллионов леев", - отметили в кабмине.

Выплаты субсидий предусматривают и другие направления развития животноводства, отметил глава Минсельхоза Ион Пержу.

Как обстоят дела с озимыми и экспортом зерна

Как отметил министр, в настоящее время экспорт пшеницы и семян подсолнечника низкий, так как это невыгодно. Причина, пояснил он, заключается в том, что цены на внешнем рынке аналогичны тем, что и на местном.

Тракторы протестующих фермеров.
© Sputnik / Mihai Caraus
Кабинет министров одобрил новые меры по поддержке аграриев

По его словам, на данный момент озимыми культурами засеяно более 300 тысяч гектаров. Аграрии отмечают, эта осень благоприятна для сельского хозяйства, поскольку влажность почвы составляет 70 сантиметров. Специалисты ожидают, что до конца года будут засеяны столько же площадей, сколько и годом ранее. В то же время министр сообщил, что у сельхозпроизводителей нет проблем с экспортом фруктов и винограда.

Премьер Ион Кику отметил, что Минсельхозу нужно продвинуться в пересмотре Регламента о субсидировании сельского хозяйства на 2021 год. В бюджете на это предусмотрено более миллиарда леев.

"В следующем году нам нужно более эффективно распределять эти деньги, чтобы каждый потраченный бан был направлен ​​на оптимизацию сельского хозяйства. Необходимо соблюдать севооборот, использовать органические удобрения, которые станут дополнительной поддержкой животноводства", - сказал Ион Кику.

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