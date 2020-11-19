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Национальный банк Молдовы

В парламенте проголосовали за повышение независимости Нацбанка

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20201119/32561737/v-parlamente-progolosovali-za-povyshenie-nezavisimosti-natsbanka.html

На пленарном заседании парламента приняли важный законопроект, касающийся деятельности Национального банка страны. Также это последнее условие, которое должна была выполнить молдавская сторона для заключения нового соглашения с МВФ.

КИШИНЕВ, 19 ноя - Sputnik. В парламенте утвердили в двух чтениях законопроект о повышении независимости Национального банка Молдовы (НБМ). В частности, речь идет о принятии НБМ решений в области денежной политики, регулирования и банковского надзора.

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© Photo : Banca Națională a Moldovei
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Законопроект предусматривает внесение поправок в некоторые нормативные акты о деятельности Нацбанка. Поправки разработаны руководством Министерства финансов совместно с НБМ. Документ представил госсекретарь Минфина Дорел Норок.

"Основные положения закона касаются ответственности за ущерб, причиненный вследствие незаконного принятия административных актов НБМ, механизма определения размера нанесенного материального ущерба, порядка привлечения к ответственности членов руководящих органов НБМ", - пояснил Норок.

Об этих поправках ранее говорил премьер-министр Ион Кику. По его словам, это последнее условие для заключения нового соглашения с Международным валютным фондом. Новая программа сотрудничества с МВФ рассчитана на три года и предусматривает доступ Молдовы к кредиту в 558 миллионов долларов. Пока она не утверждена.

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