В парламенте проголосовали за повышение независимости Нацбанка

На пленарном заседании парламента приняли важный законопроект, касающийся деятельности Национального банка страны. Также это последнее условие, которое должна была выполнить молдавская сторона для заключения нового соглашения с МВФ.

КИШИНЕВ, 19 ноя - Sputnik. В парламенте утвердили в двух чтениях законопроект о повышении независимости Национального банка Молдовы (НБМ). В частности, речь идет о принятии НБМ решений в области денежной политики, регулирования и банковского надзора.

Законопроект предусматривает внесение поправок в некоторые нормативные акты о деятельности Нацбанка. Поправки разработаны руководством Министерства финансов совместно с НБМ. Документ представил госсекретарь Минфина Дорел Норок.

"Основные положения закона касаются ответственности за ущерб, причиненный вследствие незаконного принятия административных актов НБМ, механизма определения размера нанесенного материального ущерба, порядка привлечения к ответственности членов руководящих органов НБМ", - пояснил Норок.

Об этих поправках ранее говорил премьер-министр Ион Кику. По его словам, это последнее условие для заключения нового соглашения с Международным валютным фондом. Новая программа сотрудничества с МВФ рассчитана на три года и предусматривает доступ Молдовы к кредиту в 558 миллионов долларов. Пока она не утверждена.

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