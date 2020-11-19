Сколько в Приднестровье тратят средств на борьбу с COVID-19

На заседании Оперативного штаба отметили, на что именно будут израсходованы деньги, которые направлены на борьбу с коронавирусом нового типа.

ТИРАСПОЛЬ, 19 ноя – Sputnik. По расчетам исполнительного органа власти Приднестровья, с марта и до конца 2020 года общая сумма затрат на борьбу с COVID-19 составит 297 миллионов приднестровских рублей. Это практически эквивалентно сумме в молдавских леях.

"Расходы следует разделить на две группы – прямые и те, что государство понесло бы и без коронавирусных обстоятельств. Так как пандемия лишь подтолкнула к более оперативному решению давно назревших вопросов", - отметили на заседании Оперативного штаба.

К прямым расходам отнесены такие статьи, как выплата надбавок медперсоналу, задействованному в антикоронавирусной деятельности – 88 миллионов приднестровских рублей, организация и проведение тестирования – 53 миллиона, господдержка населения и экономических субъектов – 29 миллионов, средства индивидуальной защиты – 17 миллионов, медикаменты – 15 миллионов, усиление питания в инфекционных стационарах – 9 миллионов.

К затратам, имеющих непрямое отношение к борьбе с пандемией, отнесено приобретение медицинского оборудования, в том числе для проведения компьютерной томографии, на сумму 19 миллионов приднестровских рублей и прочей техники на 3,5 миллиона, осуществление ремонтно-строительных работ (4,3 миллиона), покупка мягкого инвентаря (2,9 миллиона).

В такие расходы также входит закупка компьютеров – 11 миллионов приднестровских рублей, оснащение образовательных учреждений оптоволокном и соответствующими розетками для обеспечения учебного процесса современными средствами связи – 9 миллионов. Еще 4,5 миллиона рублей ушло на замену окон. К категории непрямых затрат отнесены и расходы, связанные с установкой в школах рециркуляторов и облучателей в детских садах.

"Многие вложения долгосрочные, то есть в будущем году, если не появится новых серьезных вызовов, есть надежда, что нагрузка на госказну, связанная с профилактикой, борьбой с пандемией и ее последствиями, будет не такой тяжелой", - резюмировал лидер Приднестровья Вадим Красносельский.

Он также напомнил о необходимости рачительного расходования бюджетных средств и что Счетная палата проверяет все траты, отнесенные к финансированию антикоронавирусных мероприятий.

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