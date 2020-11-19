20:50 19 Ноября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.33
  • USD17.12
  • RUB0.23
  • RON4.17
  • UAH0.61
Поиск
Госпиталь COVID-19 в центре МГУ имени М. В. Ломоносова, архивное фото

Сколько в Приднестровье тратят средств на борьбу с COVID-19

© Sputnik / Илья Питалев
Экономика
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус в ноябре 2020 (37)
23 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/0a/11/32065032.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20201119/32564065/skolko-v-pridnestrove-tratyat-sredstv-na-borbu-s-covid-19.html

На заседании Оперативного штаба отметили, на что именно будут израсходованы деньги, которые направлены на борьбу с коронавирусом нового типа.

ТИРАСПОЛЬ, 19 ноя – Sputnik. По расчетам исполнительного органа власти Приднестровья, с марта и до конца 2020 года общая сумма затрат на борьбу с COVID-19 составит 297 миллионов приднестровских рублей. Это практически эквивалентно сумме в молдавских леях.

"Расходы следует разделить на две группы – прямые и те, что государство понесло бы и без коронавирусных обстоятельств. Так как пандемия лишь подтолкнула к более оперативному решению давно назревших вопросов", - отметили на заседании Оперативного штаба.

Вакцина Спутник V
© Photo : Russian Direct Investment Fund
Производители вакцины "Спутник V" подали в ВОЗ заявку на сертификацию
К прямым расходам отнесены такие статьи, как выплата надбавок медперсоналу, задействованному в антикоронавирусной деятельности – 88 миллионов приднестровских рублей, организация и проведение тестирования – 53 миллиона, господдержка населения и экономических субъектов – 29 миллионов, средства индивидуальной защиты – 17 миллионов, медикаменты – 15 миллионов, усиление питания в инфекционных стационарах – 9 миллионов.

К затратам, имеющих непрямое отношение к борьбе с пандемией, отнесено приобретение медицинского оборудования, в том числе для проведения компьютерной томографии, на сумму 19 миллионов приднестровских рублей и прочей техники на 3,5 миллиона, осуществление ремонтно-строительных работ (4,3 миллиона), покупка мягкого инвентаря (2,9 миллиона).

В такие расходы также входит закупка компьютеров – 11 миллионов приднестровских рублей, оснащение образовательных учреждений оптоволокном и соответствующими розетками для обеспечения учебного процесса современными средствами связи – 9 миллионов. Еще 4,5 миллиона рублей ушло на замену окон. К категории непрямых затрат отнесены и расходы, связанные с установкой в школах рециркуляторов и облучателей в детских садах.

"Многие вложения долгосрочные, то есть в будущем году, если не появится новых серьезных вызовов, есть надежда, что нагрузка на госказну, связанная с профилактикой, борьбой с пандемией и ее последствиями, будет не такой тяжелой", - резюмировал лидер Приднестровья Вадим Красносельский.

Он также напомнил о необходимости рачительного расходования бюджетных средств и что Счетная палата проверяет все траты, отнесенные к финансированию антикоронавирусных мероприятий.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус в ноябре 2020 (37)

По теме

Специалист рассказал, могут ли ошибаться тесты на коронавирус
Первая партия препарата для лечения COVID-19 прибыла в Молдову
Теги:
Приднестровье


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Мужчина в защитной медицинской маске на Карловом мосту в Праге, Чехия. Утром 22 октября в стране ввели локдаун, в рамках которого для посетителей закрылись большинство мелких магазинов и предприятий по предоставлению услуг.
Фото - Заперты и без Рождества: в Европе снова локдаун
Карабах: российские миротворцы разминировали Лачинский коридор.
Карабах: российские миротворцы разминировали Лачинский коридор
Выборы Президента 2 тур. Обработано 100% протоколов
Итоги второго тура выборов президента Молдовы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться