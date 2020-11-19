Кику на "Moldova Business Week 2020": в стране стабильная ситуация

В нашей стране сохраняется макроэкономическая стабильность, работает прочная банковская система, отсутствуют проблемы с госдолгом или бюджетными задолженностями, заявил премьер.

КИШИНЕВ, 19 ноя — Sputnik. В Молдове сохраняется макроэкономическая стабильность, работает прочная банковская система, отсутствуют проблемы с госдолгом или бюджетными задолженностями. Об этом заявил Ион Кику на инвестфоруме Moldova Business Week 2020.

Соседство с Евросоюзом и соглашения о свободной торговле с ЕС, СНГ и ГУАМ дают Молдове привилегированный доступ к крупным экспортным рынкам, сказал Кику.

"На Молдову, расположенную между востоком и западом, вы можете смотреть с уверенностью", — заявил премьер.

Правительство вкладывает значительные средства в инфраструктуру, что крайне важно для привлечения инвесторов, отметил глава кабмина. При поддержке партнеров по развитию были запущены национальные проекты с десятками объектов строительства и реконструкции национальных, региональных и местных дорог.

Еще одно преимущество Молдовы, по словам премьера, — амбициозная программа индустриализации страны. В рамках этого проекта, стартовавшего в 2020 году, предусмотрено создание 18 многофункциональных промышленных площадок в различных районах. Кроме того, инвесторы, решившие развивать свой бизнес в Республике Молдова, могут воспользоваться привлекательными условиями и налоговыми льготами в 7 свободных экономических зонах и 10 индустриальных парках.

Молдова надеется на развитие IT-индустрии

Ион Кику также рассказал о процессе цифровизации экономики и развитии IT-сектора, который остается одним из приоритетов правительства. Экспорт IT-услуг в Молдове растет на 40-50 процентов на протяжении последних трех лет.

"В рамках модели "IT Park", признанной во всем мире одной из самых успешных, трудятся более 10 тысяч молодых сотрудников со средней зарплатой 30 тысяч леев в месяц", — сообщил премьер.

В официальной церемонии открытия бизнес-форума приняли участие посол ЕС Петер Михалко и посол США Дерек Хоган.

Инвестиционный форум "Moldova Business Week 2020" проходит в Кишиневе с 19 по 20 ноября и проводится в седьмой раз.

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