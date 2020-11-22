Мнения экспертов: почему запаздывает проект бюджета на 2021 год

Для того чтобы правительство передало на рассмотрение парламента проект национального публичного бюджета, ему нужно понимание, что документ соответствует ожиданиям депутатов, которые за него будут голосовать.

КИШИНЕВ, 22 ноя – Sputnik. Вопреки требованиям законодательства правительство до сих пор не утвердило и не передало на рассмотрение парламента проекты налогово-бюджетной политики и самих бюджетов на 2021 год. Как считают эксперты, виной тому политическая нестабильность и беспрецедентный кризис, вызванный мировой эпидемией.

По закону правительство обязано передать законодательному собранию проект "бюджетного пакета" на очередной год до 15 октября, а парламент - принять его до 1 декабря. Однако, далеко не каждому кабмину эти сроки удается соблюсти.

Премьер-министр Молдовы несколько дней назад пообещал, что правительство примет налогово-бюджетную политику и сами проекты бюджетов на заседании 2 декабря, так, чтобы до конца года их успели утвердить в парламенте.

Директор Центра стратегических исследований и реформ Галина Шеларь отметила, что процесс разработки бюджета в 2020 году заметно усложнен.

"Чтобы сверстать бюджет нужна координация всех государственных институтов, правительства, министерств, кассы соцстрахования, компании медицинского страхования. Это большая работа. И тут безусловно сроки нарушаются из-за той ситуации в здравоохранении, в которой мы находимся почти год", - считает Шеларь.

Эксперт считает, что задержка в принятии главных финансовых документов не связана с прошедшими в стране выборами напрямую, хотя признает, что текущая политическая ситуация негативно сказывается и на бюджетном процессе.

"По закону выборы президента никак не связаны с правительством. Но это в теории. Для того, чтобы понимать объемы внешнего заимствования в следующем году, правительству, точнее его внешним партнерам, необходимо понимать, что они имеют дело с полностью функциональным и долгосрочным визави. Это влияет на возможности внешнего кредитования", - говорит эксперт.

Другой экономический эксперт, Виорел Гырбу, считает, что главная причина задержки финансовых документов - технические проблемы, связанные с работой кабмина.

"У правительства были другие приоритеты, мы видим какие проблемы с большинством в парламенте. Наверное политики еще сами не определились с пониманием того, каким должен быть бюджет", - говорит собеседник.

По мнению Гырбу, политическая нестабильность - главная из причин, по которой бюджет до сих пор не обнародован.

"Нет смысла приходить с документом, если нет договоренности о том, что он соответствует видению тех, кто должен этот документ утверждать", - отмечает аналитик.

В прошлом году Закон о государственном бюджете на 2020 год, а также бюджеты социального и медицинского страхования, налогово-бюджетная и таможенная политики были приняты парламентом 19 декабря.

Доходы национального публичного бюджета в 2020 году были запланированы на уровне 69,2 миллиарда леев (+8,9% относительно уточненных показателей бюджета-2019), а расходы планировались в объеме 76,6 миллиарда леев (+10,2%). Однако, из-за кризиса, вызванного мировой эпидемией коронавируса, в апреле 2020 года бюджет был пересмотрен, дефицит госбюджета на 2020 год увеличился с запланированных 7,4 миллиарда леев до 16,2 миллиарда леев.

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