Додон, Гречаная и Кику поздравили молдавских аграриев, пообещав им дальнейшую поддержку

Фонд сельскохозяйственных субсидий в 2020 году впервые в истории Молдовы превысил 1,2 миллиарда леев.

КИШИНЕВ, 22 ноября - Sputnik. Действующий президент Молдовы Игорь Додон, спикер парламента Зинаида Гречаная и премьер Ион Кику поздравили работников сельского хозяйства с их профессиональным праздником.

Глава государства пообещал аграриям и в дальнейшем поддерживать сельхозпроизводителей - важнейшую отрасль национальной экономики.

"Республика Молдова славится плодородными почвами и трудолюбием тех, кто навсегда связал свою судьбу с родной землей. С незапамятных времен сельское хозяйство является основным занятием молдаван, неотъемлемой определяющей их благосостояния", - написла он в поздравительном послании в Facebook.

Гречаная поблагодарила аграриев за то, что даже в сложных пандемических и природных условиях они с честью выполняли свой труд.

Она подчеркнула: хотя общий объем собранной пшеницы в 585,5 тысяч тонн оказался значительно меньше, чем в прошлые годы, наши пахари обеспечили продовольствием страну.

"Честь и хвала им за это!", - написала в соцсети спикер парламента.

Премьер Кику в своем поздравлении заявил, что вопреки кризису и благодаря поддержке правительства, посевные площади не сократились.

"В этом году фонд сельскохозяйственных субсидий впервые превысил 1,2 миллиарда леев. Кроме того, правительство выделило 324 миллиона леев на выплату компенсаций фермерам, потерпевшим убытки из-за засухи. Размер компенсации за гектар колеблется от 1500 до 3000 леев", - заявил премьер-министр.

По словам Кику, это доказывает, что правительство заботится о том, чтобы у фермеров были условия для работы дома.

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