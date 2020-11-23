Что ждет жителей Молдовы в 2021 году: какие изменения готовят власти

КИШИНЕВ, 23 ноя – Sputnik. Молдавский кабмин на следующей неделе намерен утвердить и передать на рассмотрение в парламент проекты государтсвенного бюджета, налогово-бюджетной политики, а также других бюджетов на 2021 год. Об этом сообщил премьер Ион Кику по итогам еженедельного заседания с президентом и спикером парламента в понедельник.

"До конца года необходимо принять в парламенте проект налогово-бюджетной политики на 2021 год, а также проекты бюджетов на следующий год. Обсудили график представления этих документов парламенту. В правительстве они будут рассмотрены и утверждены 30 ноября или 1 декабря", - сказал Кику.

По его словам, сразу после этого бюджеты представят на рассмотрение в парламентские комиссии, а потом и на голосование в высшем законодательном органе в первом чтении. Он пояснил, что "в течение 10 дней правительство сможет рассмотреть предложения депутатов, и 20-21 (декабря – ред.) или, когда решит парламент, документы будут утверждены в окончательном чтении".

"Важно, что бюджет на 2021 год разработан с таким же подходом, что и в 2020-м, то есть с учетом массивных инвестиций в инфраструктуру и социальных выплат", - уточнил премьер.

Он пояснил, что Дорожный фонд предварительно составит 1,7 миллиарда леев, власти намерены продолжить проект "Хорошие дороги" – на данном этапе правительство исходит из цифры в 900 миллионов леев. На Национальный фонд экологии предусматривается порядка 500 миллионов леев, которые пойдут на налаживание систем водопровода и канализации. В 2020-м, как отметил глава правительства, на эти цели выделили 300 миллионов.

"Также идем на изменения в Закон №270 об увеличении заработной платы в бюджетной сфере. Речь идет о всех сотрудниках бюджетного сектора. Плюс ко всему зарплаты медперсонала, которые в большинстве своем финансируются из Фонда обязательного медстрахования, 1 января повысятся на 30%", - отметил Кику.

Он подчеркнул, что проект налогово-бюджетной политики разработан и обсужден. Документ представят в таком же графике.

"Предоставим больше гибкости местным публичным властями в том, что касается сборов. Однако правительство не отказывается от намерения установить предельный размер налогов, потому что эта одна из мер по защите бизнеса", - уточнил Кику.

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По его словам, в целом бюджет на 2021 год, как и налогово-бюджетная политика, предполагают меры по поддержке предпринимателей. "Потому что пандемия не ушла и бизнес будет в ситуации, когда будет нуждаться в поддержке со стороны правительства. Мер много, но отмечу, наверное, самую важную - сохранение рабочих мест, субсидирование налогов, касающихся зарплаты. В этом случае мы предоставим на первом этапе 300 миллионов леев", - добавил Кику.

Глава правительства пояснил, что речь идет о субсидировании налогов при трудоустройстве лиц, которые на данный момент не находятся в Молдове или работают в республике неофициально. "Если работодатель нанимает сотрудника из диаспоры, молодых людей, которые только окончили университеты, человека, который в течение года находился в статусе безработного, то в течение 12 месяцев госбюджет субсидирует налоги на зарплату - освобождение составит 42-45%. Думаю, это существенная помощь", - сказал Кику.

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