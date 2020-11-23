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Bалютный курс.

Курс на вторник: евро и доллар продолжают карабкаться вверх

© Sputnik / Mihai Caraus
Экономика
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Sputnik Молдова
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В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 23 ноя — Sputnik. Национальный банк установил официальный обменный курс на вторник, 24 ноября.

Согласно опубликованным данным, американский доллар и европейская валюта выросли в цене на фоне ослабления молдавского лея.

Валюта
© Sputnik / Mihai Caraus
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Доллар США подорожает менее чем на один бан, и зафиксируется на отметке 17,1944 лея.

Похожая динамика будет характерна и для европейской валюты — ее стоимость вырастет на пять банов и составит 20,4666 лея.

Румынский лей окрепнет и во вторник установится на показателе 4,1989 в пересчете на национальную валюту.

Цена украинской гривны, напротив, упадет — до 0,6058 лея.

Российский рубль будет торговаться по 0,2265 лея.

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