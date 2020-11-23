Курс на вторник: евро и доллар продолжают карабкаться вверх

КИШИНЕВ, 23 ноя — Sputnik. Национальный банк установил официальный обменный курс на вторник, 24 ноября.
Согласно опубликованным данным, американский доллар и европейская валюта выросли в цене на фоне ослабления молдавского лея.
Похожая динамика будет характерна и для европейской валюты — ее стоимость вырастет на пять банов и составит 20,4666 лея.
Румынский лей окрепнет и во вторник установится на показателе 4,1989 в пересчете на национальную валюту.
Цена украинской гривны, напротив, упадет — до 0,6058 лея.
Российский рубль будет торговаться по 0,2265 лея.
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