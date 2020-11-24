Зарплаты бюджетникам в 2021 году планируется повысить: за счет чего

Повышение зарплат, о котором объявил молдавский премьер, возможно, если власти откажутся от ряда инвестиций. Такого мнения придерживаются некоторые экономические эксперты, считающие, что пандемия COVID-19 наложила отпечаток на экономику страны.

КИШИНЕВ, 24 ноя – Sputnik, Александрина Киртоакэ. У правительства есть возможность повысить зарплаты бюджетникам, если сократить другие расходы. Об этом Sputnik Молдова заявил экономист Виорел Гырбу, комментируя заявление премьера Иона Кику о том, что в 2021 году планируется увеличить заработную плату всем сотрудникам бюджетного сектора.

Запоздалый бюджет

Гырбу считает, что в этом году документы для одобрения бюджета готовятся с некоторой задержкой. Утверждение этих проектов правительством, по мнению собеседника, должно было состояться раньше, чтобы они вовремя попали в парламент.

"Правительство запаздывает... Эти проекты должны были внести в парламент в октябре, чтобы у депутатов было достаточно времени на их подробное изучение", - сказал Гырбу.

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Что необходимо сделать правительству

Повышение зарплат обязательно, особенно в случае служащих бюджетного сектора, заявил Sputnik Молдова экономический эксперт Вячеслав Ионицэ.

"В этом году у нас довольно низкая инфляция, поэтому повышение зарплаты в этом и следующем году не будет очень большое. Ко всему у нас еще и экономический кризис", - сказал аналитик.

В среднем, как считает эксперт, в номинальном выражении заработная плата вырастет на 10% по экономике.

"Очевидно, что правительству также придется поднять зарплату бюджетникам не менее чем на 10%", - сказал Ионицэ.

Бюджетные трудности

По его словам, бюджет на текущий год построен на основе кредитов и безвозвратных займов. Однако пандемия создала проблемы и здесь, Молдова не воспользовалась безвозвратными кредитами и была вынуждена прибегнуть к внутренним займам.

Если в прошлом году, как уточнил экономист, расходы госбюджета оказались ниже на 3,5 миллиарда леев в сравнении с изначально принятым проектом, то в 2020-м затраты на восемь миллиардов выше первоначально запланированного.

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В этих условиях правительству придется экономить на инвестициях и некоторых текущих расходах, отметил Ионицэ.

"Что будет в следующем году, пока говорить преждевременно, но возможно, что 2021-й окажется довольно тяжелым. Предполагается, что следующий год начнется с третьей волны пандемии, которая, думаю, продолжит сильно бить по нашей экономике", - сказал экономист.

Поэтому в 2021-м правительство столкнется с такими же проблемами, как в нынешнем, полагает аналитик.

"Решение такое же, как и в 2020 году… Многие стран обратились к грантам и кредитам. Если Молдове удастся разблокировать отношения с внешними партнерами, то у нас будет взвешенный бюджет и правительство сможет выполнять свои обязательства", - добавил Ионицэ.

Правительству придется урезать расходы на некоторые инвестиционные проекты, такие как "Хорошие дороги" (Drumuri Bune), чтобы была возможность выплачивать заработную плату и пенсии, как это было в предыдущие годы, уверен экономист.

Что будет, если Молдова войдет в 2021-й без бюджета?

Очень опасно, если республика войдет в новый год без утвержденного государственного бюджета, заявил Sputnik Молдова политический аналитик Виктор Жук.

По его мнению, бюджет на следующий год будет проголосован ad hoc. Как считает эксперт, "за будущий бюджет проголосуют, безусловно, фракция Партии социалистов, возможно, платформа Pentru Moldova и некоторые независимые, неприсоединившиеся депутаты".

"Остальные выступят с критикой в адрес бюджета, в частности, аграрной политики, программы в области здравоохранения, социальной защиты, экономической политики. Думаю, что эти законопроекты будут приняты незначительным большинством, то есть несколькими голосами больше 50+1", - считает собеседник.

Молдавский кабмин на следующей неделе намерен утвердить и передать на рассмотрение в парламент проекты государственного бюджета, налогово-бюджетной политики, а также других бюджетов на 2021 год. По словам премьера Иона Кику, бюджет на 2021 год разработан с таким же подходом, что и в 2020-м, то есть с учетом больших инвестиций в инфраструктуру и социальных выплат.

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