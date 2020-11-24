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Зарплаты бюджетникам в 2021 году планируется повысить: за счет чего

© Sputnik / Mihai Caraus
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20201124/32620097/zarplaty-byudzhetnikam-2021-god-planiruetsya-povysit-za-schet-chego.html

Повышение зарплат, о котором объявил молдавский премьер, возможно, если власти откажутся от ряда инвестиций. Такого мнения придерживаются некоторые экономические эксперты, считающие, что пандемия COVID-19 наложила отпечаток на экономику страны.

КИШИНЕВ, 24 ноя – Sputnik, Александрина Киртоакэ. У правительства есть возможность повысить зарплаты бюджетникам, если сократить другие расходы. Об этом Sputnik Молдова заявил экономист Виорел Гырбу, комментируя заявление премьера Иона Кику о том, что в 2021 году планируется увеличить заработную плату всем сотрудникам бюджетного сектора.

Молдавские леи
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Запоздалый бюджет

Гырбу считает, что в этом году документы для одобрения бюджета готовятся с некоторой задержкой. Утверждение этих проектов правительством, по мнению собеседника, должно было состояться раньше, чтобы они вовремя попали в парламент.

"Правительство запаздывает... Эти проекты должны были внести в парламент в октябре, чтобы у депутатов было достаточно времени на их подробное изучение", - сказал Гырбу.

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Повышение зарплат обязательно, особенно в случае служащих бюджетного сектора, заявил Sputnik Молдова экономический эксперт Вячеслав Ионицэ.

"В этом году у нас довольно низкая инфляция, поэтому повышение зарплаты в этом и следующем году не будет очень большое. Ко всему у нас еще и экономический кризис", - сказал аналитик.

В среднем, как считает эксперт, в номинальном выражении заработная плата вырастет на 10% по экономике.

"Очевидно, что правительству также придется поднять зарплату бюджетникам не менее чем на 10%", - сказал Ионицэ.

Бюджетные трудности

Вячеслав Ионицэ
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По его словам, бюджет на текущий год построен на основе кредитов и безвозвратных займов. Однако пандемия создала проблемы и здесь,  Молдова не воспользовалась безвозвратными кредитами и была вынуждена прибегнуть к внутренним займам.

Если в прошлом году, как уточнил экономист, расходы госбюджета оказались ниже на 3,5 миллиарда леев в сравнении с изначально принятым проектом, то в 2020-м затраты на восемь миллиардов выше первоначально запланированного.

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В этих условиях правительству придется экономить на инвестициях и некоторых текущих расходах, отметил Ионицэ.

"Что будет в следующем году, пока говорить преждевременно, но возможно, что 2021-й окажется довольно тяжелым. Предполагается, что следующий год начнется с третьей волны пандемии, которая, думаю, продолжит сильно бить по нашей экономике", - сказал экономист.

Поэтому в 2021-м правительство столкнется с такими же проблемами, как в нынешнем, полагает аналитик.

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"Решение такое же, как и в 2020 году… Многие стран обратились к грантам и кредитам. Если Молдове удастся разблокировать отношения с внешними партнерами, то у нас будет взвешенный бюджет и правительство сможет выполнять свои обязательства", - добавил Ионицэ.

Правительству придется урезать расходы на некоторые инвестиционные проекты, такие как "Хорошие дороги" (Drumuri Bune), чтобы была возможность выплачивать заработную плату и пенсии, как это было в предыдущие годы, уверен экономист.

Что будет, если Молдова войдет в 2021-й без бюджета?

Очень опасно, если республика войдет в новый год без утвержденного государственного бюджета, заявил Sputnik Молдова политический аналитик Виктор Жук.

Парламент
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По его мнению, бюджет на следующий год будет проголосован ad hoc. Как считает эксперт, "за будущий бюджет проголосуют, безусловно, фракция Партии социалистов, возможно, платформа Pentru Moldova и некоторые независимые, неприсоединившиеся депутаты".

"Остальные выступят с критикой в адрес бюджета, в частности, аграрной политики, программы в области здравоохранения, социальной защиты, экономической политики. Думаю, что эти законопроекты будут приняты незначительным большинством, то есть несколькими голосами больше 50+1", - считает собеседник.

Молдавский кабмин на следующей неделе намерен утвердить и передать на рассмотрение в парламент проекты государственного бюджета, налогово-бюджетной политики, а также других бюджетов на 2021 год. По словам премьера Иона Кику, бюджет на 2021 год разработан с таким же подходом, что и в 2020-м, то есть с учетом больших инвестиций в инфраструктуру и социальных выплат.

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