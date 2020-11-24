Какая налогово-бюджетная политика ждет Молдову в 2021 году

В министерстве финансов рассказали о новых подходах в бюджетно-налоговой политике, которые предлагаются на 2021 год.

КИШИНЕВ, 24 ноя – Sputnik. Молдавский Минфин завершил процесс консультаций по документу о мерах налогово-бюджетной и таможенной политики на 2021 год и выставил на публичное обсуждение данный законопроект, который затем представят на утверждение правительству и парламенту.

"Согласно документу, меры налогово-бюджетной и таможенной политики на следующий год нацелены на содействие развитию национальной экономики за счет поддержки бизнеса и консолидации доходов бюджета для финансирования государственных расходов", - подчеркнули в министерстве.

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В ведомстве отметили, что основные меры налоговой и таможенной политики включают:

пересмотр льгот для физических лиц и увеличение личного освобождения;

стандартизация ставок подоходного налога для физлиц; © Sputnik / Yana Zaharova Что ждет жителей Молдовы в 2021 году: какие изменения готовят власти

исключение удержания налога на прибыль при распределении дивидендов между компаниями;

пересмотр ставок НДС в сельском хозяйстве;

продолжение программы возмещения НДС сельхозпроизводителям, пострадавшим от стихийных бедствий;

установление акцизов на табачные изделия, алкогольную продукцию и нефтепродукты сроком на три года;

внедрение механизма субсидирования предприятий по сбору и переработке упаковки.

После прошедших публичных консультаций, как отметили в Минфине, ряд мер налогово-бюджетной и таможенной политики требуют дальнейшего изучения, и поэтому по ним не найдено окончательное решение в проекте:

унификация ставки налога на прибыль от сдачи недвижимости в аренду между физическими лицами (сохраняется доля 7%); включение дорожных сборов в акцизы на нефтепродукты (действующая система взимания дорожных сборов будет сохранена); исключение налога на собак и сбора за организацию аукционов и лотерей на территории административно-территориальной единицы; исключение платы за выбросы загрязняющих веществ из стационарных источников и оплата за разлив загрязняющих веществ; увеличение дополнительного акциза, установленного на стоимость автомобилей; корректировка налогового режима, применяемого к лицам, работающим в сфере правосудия.

В то же время, уточнили в министерстве, в проекте среди прочего предусмотрены: разрешение на вычет взносов на медицинское страхование из доходов физических лиц-нерезидентов, полученных от деятельности в соответствии с трудовым договором; рассмотрение условий оформления контрактов на аренду недвижимости, а также срока оплаты обязательства (на данный момент оплачивается авансом, предлагается до 25 числа месяца); снижение ставки НДС с 15% до 12% для сектора HoReCa (рестораны, отели, развлекательные заведения); снижение вклада с 2,5% до 1,5% от выручки от продаж услуг мобильной связи с 2022 года; другие предложения по совершенствованию налогового и таможенного законодательства.

Молдавский кабмин на следующей неделе намерен утвердить и передать на рассмотрение в парламент проекты государственного бюджета, налогово-бюджетной политики, а также других бюджетов на 2021 год. По словам премьера Иона Кику, главный финансовый документ страны на 2021 год разработан с таким же подходом, что и в 2020-м, то есть - с учетом больших инвестиций в инфраструктуру и социальных выплат.

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