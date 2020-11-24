Какая налогово-бюджетная политика ждет Молдову в 2021 году

КИШИНЕВ, 24 ноя – Sputnik. Молдавский Минфин завершил процесс консультаций по документу о мерах налогово-бюджетной и таможенной политики на 2021 год и выставил на публичное обсуждение данный законопроект, который затем представят на утверждение правительству и парламенту.
"Согласно документу, меры налогово-бюджетной и таможенной политики на следующий год нацелены на содействие развитию национальной экономики за счет поддержки бизнеса и консолидации доходов бюджета для финансирования государственных расходов", - подчеркнули в министерстве.
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В ведомстве отметили, что основные меры налоговой и таможенной политики включают:
- пересмотр льгот для физических лиц и увеличение личного освобождения;
- стандартизация ставок подоходного налога для физлиц;© Sputnik / Yana Zaharova
- исключение удержания налога на прибыль при распределении дивидендов между компаниями;
- пересмотр ставок НДС в сельском хозяйстве;
- продолжение программы возмещения НДС сельхозпроизводителям, пострадавшим от стихийных бедствий;
- установление акцизов на табачные изделия, алкогольную продукцию и нефтепродукты сроком на три года;
- внедрение механизма субсидирования предприятий по сбору и переработке упаковки.
После прошедших публичных консультаций, как отметили в Минфине, ряд мер налогово-бюджетной и таможенной политики требуют дальнейшего изучения, и поэтому по ним не найдено окончательное решение в проекте:
- унификация ставки налога на прибыль от сдачи недвижимости в аренду между физическими лицами (сохраняется доля 7%);
- включение дорожных сборов в акцизы на нефтепродукты (действующая система взимания дорожных сборов будет сохранена);
- исключение налога на собак и сбора за организацию аукционов и лотерей на территории административно-территориальной единицы;
- исключение платы за выбросы загрязняющих веществ из стационарных источников и оплата за разлив загрязняющих веществ;
- увеличение дополнительного акциза, установленного на стоимость автомобилей;
- корректировка налогового режима, применяемого к лицам, работающим в сфере правосудия.
Молдавский кабмин на следующей неделе намерен утвердить и передать на рассмотрение в парламент проекты государственного бюджета, налогово-бюджетной политики, а также других бюджетов на 2021 год. По словам премьера Иона Кику, главный финансовый документ страны на 2021 год разработан с таким же подходом, что и в 2020-м, то есть - с учетом больших инвестиций в инфраструктуру и социальных выплат.
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