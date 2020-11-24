В мунсовете одобрили поправки в бюджет Кишинева на 2020 год

В связи с непредвиденным тратами, годовой муниципальный бюджет нуждается в некоторых поправках. Их внесли за месяц до окончания года.

КИШИНЕВ, 24 ноя – Sputnik. Муниципальный совет Кишинева утвердил поправки в городской бюджет на текущий год. За изменение проголосовали 37 муниципальных советников.

Решение об изменении бюджета было принято в результате воздействия пандемии коронавируса, что привело к уменьшению финансовых ресурсов, накопленных в муниципальной казне.

Ранее муниципальный совет столицы утвердил освобождение от местных налогов и их снижение, чтобы помочь предприятиям, которые снизили свою активность во время пандемии.

Согласно этим изменениям, доходная часть бюджета уменьшилась на 28 миллионов леев.

Городской бюджет на 2020 год предусматривал доходы в размере 4,3 миллиарда леев, включая переводы из государственного бюджета в размере 2,4 миллиарда леев, а также расходы в размере 4,6 миллиарда леев.

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