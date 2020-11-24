Курс на среду: доллар продолжает расти, евро слабеет

В Нацбанке рассказали о поведении валют основной корзины по отношению к национальному платежному средству.

КИШИНЕВ, 23 ноя — Sputnik. Национальный банк установил официальный обменный курс на среду, 25 ноября.

Согласно опубликованным данным, американский доллар продолжает набирать вес, евро рубль и гривна, наоборот, падают.

Доллар США подорожает на один бан, и зафиксируется на отметке 17,2037 лея.

Евро же подешевеет на целых четыре с лишним бана — его стоимость составит 20,4181 лея.

Румынский лей потеряет меньше одного бана и установится на показателе 4,1911 в пересчете на национальную валюту.

Цена украинской гривны также незначительно снизится — до 0,6051 лея.

Российский рубль сохранит позиции и будет торговаться по 0,2264 лея.

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