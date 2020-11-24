Курс на среду: доллар продолжает расти, евро слабеет

КИШИНЕВ, 23 ноя — Sputnik. Национальный банк установил официальный обменный курс на среду, 25 ноября.
Согласно опубликованным данным, американский доллар продолжает набирать вес, евро рубль и гривна, наоборот, падают.
Евро же подешевеет на целых четыре с лишним бана — его стоимость составит 20,4181 лея.
Румынский лей потеряет меньше одного бана и установится на показателе 4,1911 в пересчете на национальную валюту.
Цена украинской гривны также незначительно снизится — до 0,6051 лея.
Российский рубль сохранит позиции и будет торговаться по 0,2264 лея.
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