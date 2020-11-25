Беспошлинный порог для посылок собираются уменьшить до 100 евро

Мифин предложил с 1 января 2021 года уменьшить вдвое минимальную стоимость посылок, которые можно без обложения пошлинами получить из-за границы.

КИШИНЕВ, 25 ноя — Sputnik. Предложения по пересмотру режима налогообложения товаров, которые прибывают в Молдову в почтовых посылках, были внесены в проект налогово-бюджетной и таможенной политики, который в ближайшее время должен быть рассмотрен в парламенте.

По предложению Министерства финансов, не облагаемый налогом порог, начиная с 1 января 2021 года, должен составить 100 евро. Это вдвое меньше, чем действующая сейчас норма, при которой пошлинами облагаются посылки стоимостью выше 200 евро.

В информационной записке к законопроекту говорится, что это предложение сформулировано в соответствии с европейскими практиками, где беспошлинный "плафон" составляет 22 евро. Минфин сообщает, что долговременной целью является унификация размера беспошлинного "плафона" со странами Евросоюза.

Кроме того, по заключению Минфина, бурный рост электронной торговли привел к нелояльной конкуренции с местными производителями и импортерами-резидентами "представляет собой угрозу для налогооблагаемой базы".

В целом поправка направлена ​​на обеспечение доходов бюджета с целью финансового обеспечения важных социально-экономические нужд, говорится в документе.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova