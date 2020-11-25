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Бюджетные тонкости: из чего состоят доходы в государственную казну

© Sputnik / Mihai Caraus
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20201125/32643005/byudzhetnye-tonkosti-iz-chego-sostoyat-dokhody-v-gosudarstvennuyu-kaznu.html

За счет чего живет страна: эксперт перечислил основные категории поступлений в государственный бюджет.

КИШИНЕВ, 25 ноя - Sputnik. Основной источник поступлений в молдавский бюджет – местные налоги и сборы, заявил в комментарии радиостудии Sputnik Молдова экономический эксперт Роман Киркэ.

"Чем интенсивнее деятельность предприятий и бизнеса, тем лучше для бюджета. Это жизненно важно для Молдовы. Потому что остальное – это дополнительные источники. К примеру, продажа определенных земельных участков - это минимальные ресурсы, чтобы пополнить доходы бюджета", - сказал собеседник.

Прямое налогообложение подразумевает налоги на доходы и прибыль, а косвенное – налог с оборота и НДС.

Молдавские леи
© Sputnik / Yana Zaharova
С начала года таможня перечислила в бюджет почти 12 миллиардов леев

"Причем НДС от Таможенной службы – основной источник. Парадоксально – чем больше мы импортируем, тем больше доходы от Таможни", - отметил экономист.

При этом он уточнил, что ущерб от закрытия компаний в результате пандемии коронавируса нового типа будут ощутим.

"Мы в качественно другой ситуации в сравнении с большинством развитых стран… Скромные инструменты, которые есть у Молдовы, вместе с поддержкой в рамках программ и внешнего кредитования сделают 2021 год скорее выполнимым, чем проблематичным", - считает эксперт.

По его словам, внешние источники – важный столп для корректировки темпа поступлений в период, когда происходят отрицательные отклонения доходов в казну.

Как отметил собеседник, некоторые дополнительные поступления произойдут благодаря реализации мер налогово-бюджетной политики. К примеру, гармонизации подоходного налога. "Повышение окажется сравнительно небольшим", - уточнил Киркэ.

Министерство Финансов
© Sputnik / Miroslav Rotari
Какая налогово-бюджетная политика ждет Молдову в 2021 году

Одна из статей доходов в бюджет – это кредитование на внутреннем рынке. С начала года правительство набрало таких займов примерно на пять миллиардов леев, заявил гость студии. По его словам, это гораздо больше, чем обычно.

Что касается отношений с МВФ, то, по мнению экономиста, Молдова выполнила "предусловия", которые поставили перед Кишиневом в международной организации. Он напомнил, что оптимизированы бюджетные расходы, сокращен дефицит, рационализированы публичные затраты.

"Думаю, что в новом году это соглашение будет завершено и меморандум будет подписан", - сказал Киркэ.

Как заявил в комментарии Sputnik госсекретарь Минфина Дорел Норок, источники поступлений в бюджет на 2021 год будут озвучены позже.

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