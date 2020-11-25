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Платежные средства России и Украины.

Курс на четверг: все инвалюты дружно рванули вверх

© Sputnik / Александр Демьянчук
Экономика
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Sputnik Молдова
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В Нацбанке рассказали о поведении "основной корзины" по отношению к национальному платежному средству.

КИШИНЕВ, 25 ноя — Sputnik. Национальный банк установил официальный обменный курс на четверг, 26 ноября.

Согласно опубликованным данным, все основные валюты набрали в весе.

Валюта
© Sputnik / Mihai Caraus
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Доллар США подорожает боле, чем на один бан, и зафиксируется на отметке 17,2165 лея.

Евро вырастет в цене почти на пять банов — его стоимость составит 20,4593 лея.

Паритет украинской гривны также повысится и составит — 0,6061 лея.

Румынский лей укрепится по отношению к молдавскому лею и установится на показателе 4,1983 в пересчете на национальную валюту.

Российский рубль будет торговаться по 0,2277 лея.

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