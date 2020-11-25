Курс на четверг: все инвалюты дружно рванули вверх

КИШИНЕВ, 25 ноя — Sputnik. Национальный банк установил официальный обменный курс на четверг, 26 ноября.
Согласно опубликованным данным, все основные валюты набрали в весе.
Евро вырастет в цене почти на пять банов — его стоимость составит 20,4593 лея.
Паритет украинской гривны также повысится и составит — 0,6061 лея.
Румынский лей укрепится по отношению к молдавскому лею и установится на показателе 4,1983 в пересчете на национальную валюту.
Российский рубль будет торговаться по 0,2277 лея.
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