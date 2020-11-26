План и факт не совпали: специалисты проанализировали урожай яблок в Молдове

Эксперты отмечают, что фактически собранный в Молдове урожай яблок существенно отличается от того, который прогнозировали весной.

КИШИНЕВ, 26 ноя — Sputnik.Оперативные данные об итогах уборочной кампании в садоводческих предприятиях стали предметом изучения для организаций сельхозпроизводителей, Минсельхоза Молдовы и местных властей.

Как отмечает портал EastFruit, в нынешнем году производство яблок в республике составило около 430 тысяч тонн, хотя в начале лета эксперты прогнозировали урожай не менее 530 тысяч тонн. Позже, в октябре, стало ясно, что цифра высока, и специалисты понизили прогноз до 500 тысяч тонн. Но и он оказался выше реального урожая.

Согласно статистическим данным, в прошлом году в Молдове было собрано более 600 тысяч тонн яблок, примерно такую же цифру - 595 тысяч тонн - декларировали и ассоциации сельхозпроизводителей.

"По итогам 2020 года данные Национального бюро статистики о производстве яблок, вероятно, будут существенно отличаться от экспертных оценок неправительственных организаций", - пишет EastFruit.

Портал отмечает, что в нынешнем году яблоки уродились не только в меньшем количестве, но и в более низком качестве. "Стремясь максимально загрузить мощности холодильных складов, многие садоводческие сельхозпредприятия закладывали на хранение даже мелкое яблоко "второй категории", - отмечает издание.

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Эксперты прогнозируют, что до конца ноября на складском хранении останется примерно 180 тысяч тонн яблок. В основном, они предназначены для реализации на экспорт.

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