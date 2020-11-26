14:56 26 Ноября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.46
  • USD17.22
  • RUB0.23
  • RON4.20
  • UAH0.61
Поиск
Урожай яблок в агрохозяйстве, архивное фото

План и факт не совпали: специалисты проанализировали урожай яблок в Молдове

© Sputnik / Irina Leahova
Экономика
Получить короткую ссылку
64 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/09/07/31578100.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20201126/32648711/plan-i-fakt-ne-sovpali-spetsialisty-proanalizirovali-urozhay-yablok-v-moldove.html

Эксперты отмечают, что фактически собранный в Молдове урожай яблок существенно отличается от того, который прогнозировали весной.

КИШИНЕВ, 26 ноя — Sputnik.Оперативные данные об итогах уборочной кампании в садоводческих предприятиях стали предметом изучения для организаций сельхозпроизводителей, Минсельхоза Молдовы и местных властей.

Каким будет урожай яблок в Молдове в этом году?
© Sputnik / Vladimir Polusatov
Каким будет урожай яблок в Молдове в этом году?

Как отмечает портал EastFruit, в нынешнем году производство яблок в республике составило около 430 тысяч тонн, хотя в начале лета эксперты прогнозировали урожай не менее 530 тысяч тонн. Позже, в октябре, стало ясно, что цифра высока, и специалисты понизили прогноз до 500 тысяч тонн. Но и он оказался выше реального урожая. 

Согласно статистическим данным, в прошлом году в Молдове было собрано более 600 тысяч тонн яблок, примерно такую же цифру - 595 тысяч тонн - декларировали и ассоциации сельхозпроизводителей. 

"По итогам 2020 года данные Национального бюро статистики о производстве яблок, вероятно, будут существенно отличаться от экспертных оценок неправительственных организаций", - пишет EastFruit.

засуха в Молдове
© Sputnik / Ciobanu Victor
Не засуха, так - заморозки: погодные факторы в Молдове "ударили" по яблокам
 Портал отмечает, что в нынешнем году яблоки уродились не только в меньшем количестве, но и в более низком качестве. "Стремясь максимально загрузить мощности холодильных складов, многие садоводческие сельхозпредприятия закладывали на хранение даже мелкое яблоко "второй категории", - отмечает издание. 

Наливные ранние: молдавские яблоки пошли на наш стол, но больше - за рубеж>>>

Эксперты прогнозируют, что до конца ноября на складском хранении останется примерно 180 тысяч тонн яблок. В основном, они предназначены для реализации на экспорт. 

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

"Гала" уже не та: что будет с урожаем яблок в Молдове в 2020 году


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Ракета Чанчжэн-5 с лунным зондом Чанъэ-5 взлетает с космодрома Вэньчан, Китай.
Фото – Лунная миссия Китая: запуск тяжелой ракеты-носителя "Чанчжэн-5"
Российские моряки остановили американское вторжение: провокация в заливе Петра Великого
Российские моряки остановили американское вторжение: провокация в заливе Петра Великого
Календарь праздничных и выходных дней в Молдове на 2021 год
Календарь рабочих и выходных дней в 2021 году

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться