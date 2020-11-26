Глава Минэкономики в интервью Sputnik: итоги 2020-го и прогнозы на 2021-й

Министр рассказал, как республика пережила кризисный 2020 год с пандемией коронавируса нового типа и сильнейшей засухой, а также об ожиданиях на следующие 12 месяцев.

КИШИНЕВ, 26 ноя - Sputnik. В соответствии с прогнозами, рост ВВП на 2021 год предусматривается на уровне 4,4%. Об этом в интервью радиостудии Sputnik Молдова заявил министр экономики и инфраструктуры Анатолий Усатый.

Сначала полет в пропасть, а потом…

По итогам второго квартала 2020 года спад ВВП был на уровне 14%, напомнил глава Минэкономики.

"Это беспрецедентный спад ВВП в истории современной Молдовы. Если говорить о первом полугодии полностью, то – это практически минус 7,5%", - отметил министр.

По его словам, к концу года ожидается минус 6,5%, то есть за второе полугодие произошел достаточно хороший отыгрыш.

"А ведь речь идет не только о пандемии. Если бы мы говорили только о ней, то предварительные оценки по уменьшению ВВП были в районе 4,5% до конца года. Согласно обновленному прогнозу, спад ожидается на уровне 6,5%. Но ведь у нас была еще и засуха. Упало и животноводство, но, в первую очередь, растениеводство – минус 35%", - напомнил глава Минэкономики.

То есть, как пояснил министр, минус 2% ВВП добавил еще и сельскохозяйственный сектор.

"С другой стороны, когда только возникла эта ситуация с коронавирусом, прогнозы были вплоть до апокалиптических – что государство будет не в состоянии исполнять свои социальные обязательства, а именно выплачивать зарплаты, пенсии, пособия", - сказал Анатолий Усатый.

Такие крайне мрачные прогнозы не сбылись. Правительству удалось держать ситуацию под контролем, считает министр. По его мнению, власти довольно быстро отреагировали на происходящее.

"Быстро приняли решение о снижении ставки НДС для HoReCa (рестораны, отели, развлекательные заведения - ред.) с 20% до 15%. Отложили платы НДС, по подоходному налогу и другие. То есть те фискальные меры, которые оценило Министерство финансов. Возможно, хотелось сделать больше, но с одной стороны – помочь бизнесу, а с другой – не ставить даже под вопрос риск неисполнения социальных обязательств. Выбор был очень тяжелый", - сказал министр.

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По его словам, результат, предпринятых властями мер, налицо - в конце года страна потихоньку выходит из тяжелейшей ситуации.

Прогноз на 2021 год

Глава Минэкономики озвучил предварительные прогнозы властей на следующий год.

"Очень радует, что в соответствии с прогнозами ВВП на следующий год уже предусматривается рост на уровне 4,4%. Это достаточно реалистичный прогноз. Мы старались не быть слишком оптимистичными", - подчеркнул Анатолий Усатый.

В своих расчетах, как пояснил собеседник, власти ориентировались на то, как восстановилась экономика Молдовы, но и экономики европейский стран.

"Потому что фискальные меры и меры по поддержке бизнеса привели к тому, что в июле практически по всем европейским странам были пересмотрены прогнозы, то есть намного лучше выровнялась ситуация, чем прогнозировали", - добавил Усатый.

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Ранее глава правительства Ион Кику заявлял, что госбюджет на 2021 год, как и налогово-бюджетная политика, предполагают меры по поддержке предпринимателей.

"Пандемия не ушла, и бизнес будет в ситуации, когда ему потребуется поддержка со стороны правительства. Мер много, но отмечу, наверное, самую важную - сохранение рабочих мест, субсидирование налогов, касающихся зарплаты. В этом случае мы предоставим на первом этапе 300 миллионов леев", - добавил Кику.

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Проекты налогово-бюджетной политики, госбюджета и других бюджетов обсудят на следующей неделе в правительстве, после чего передадут их на утверждение в парламент.

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