Курс на пятницу: конкуренты молдавского лея продолжают дорожать

КИШИНЕВ, 27 ноя — Sputnik. Национальный банк установил официальный обменный курс на пятницу, 27 ноября.
Согласно опубликованным данным, почти все основные иностранные валюты продолжили расти в цене.
Евро вырастет в цене почти на пять банов — его стоимость составит 20,5084 лея.
Незначительно подешевеет только украинская гривна, она будет торговаться по 0,6057 лея.
Румынский лей укрепится по отношению к молдавскому собрату и установится на показателе 4,2084 в пересчете на национальную валюту.
Российский рубль будет торговаться по 0,2279 лея.
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