Курс на пятницу: конкуренты молдавского лея продолжают дорожать

В Нацбанке рассказали о поведении "основной корзины" по отношению к национальному платежному средству.

КИШИНЕВ, 27 ноя — Sputnik. Национальный банк установил официальный обменный курс на пятницу, 27 ноября.

Согласно опубликованным данным, почти все основные иностранные валюты продолжили расти в цене.

Доллар США подорожает более, чем на один бан, и зафиксируется на отметке 17,2289 лея.

Евро вырастет в цене почти на пять банов — его стоимость составит 20,5084 лея.

Незначительно подешевеет только украинская гривна, она будет торговаться по 0,6057 лея.

Румынский лей укрепится по отношению к молдавскому собрату и установится на показателе 4,2084 в пересчете на национальную валюту.

Российский рубль будет торговаться по 0,2279 лея.

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